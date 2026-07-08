Рибалкам загрожують штрафи не лише біля водойм: за що можуть покарати у 2026 році

Через які снасті штрафують в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Риболовля залишається одним із найулюбленіших видів відпочинку для українців. Але далеко не всі знають, що штраф можна отримати не лише за незаконний вилов риби. Покарати можуть і за зберігання деяких снастей, навіть якщо ними ніхто не користувався.

Про те, за що рибалка може отримати штраф за кілометри від водойм у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на частину 1 статті 85-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За які порушення рибалку можуть оштрафувати навіть вдома

Закон забороняє не лише використовувати, а й зберігати, продавати чи рекламувати браконьєрські засоби для риболовлі. До них належать:

вибухові та отруйні речовини;

будь-які рибальські сітки (косинки, екрани, парашути, неводи, ставні сітки, ятері, павуки);

колючі та зачіпні знаряддя, зокрема остроги, драчі й перемети;

зброя для вилову риби, окрім спеціальних гарпунів для підводного полювання.

Окремо варто згадати електровудку. Вона вважається одним із найнебезпечніших способів лову, адже електричний струм уражає не лише рибу, а й інших мешканців водойми в радіусі до 20 метрів.

Які штрафи загрожують за зберігання чи використання заборонених засобів лову риби

За різні порушення розмір штрафу може відрізнятися:

за зберігання заборонених снастей — штраф від 153 до 357 гривень із конфіскацією;

за продаж або рекламу браконьєрських засобів — до 1 700 гривень для громадян і до 4 250 гривень для посадових осіб;

за використання незаконних снастей під час риболовлі — штраф до 680 гривень із вилученням снастей і незаконного улову.

Якщо через незаконний вилов завдано істотної шкоди довкіллю, може наставати кримінальна відповідальність. У такому разі суд може призначити штраф до 1 700 гривень або обмеження волі на строк до трьох років із конфіскацією снастей та вилову.

Яких правил потрібно дотримуватись рибалкам у 2026 році

Щоб відпочинок не закінчився штрафом, варто дотримуватися правил любительського рибальства. Ловити рибу можна з берега або човна на вудки різних типів чи спінінг. При цьому одному рибалці дозволено використовувати не більше п'яти гачків.

Є й обмеження на вилов. За добу можна забрати із собою до 3 кілограмів риби та не більше 30 раків. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути неприємностей і збереже водні біоресурси.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку в Україні стартує активний сезон відпочинку біля водойм, а для рибалок діє менше сезонних заборон. Проте ловити рибу все одно потрібно з дотриманням правил та не перевищувати дозволені норми вилову.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році за порушення правил риболовлі можна отримати не лише штраф. У деяких випадках можуть забрати снасті чи човен, зобов’язати відшкодувати завдані збитки, а якщо природі завдано значної шкоди — притягнути до кримінальної відповідальності.