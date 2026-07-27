Пропущений строк на оформлення спадщини: у яких випадках та як його можна поновити

Як поновити пропущені строки на прийняття спадщини. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Після смерті рідної людини не всім вдається одразу займатися документами. Через це багато українців пропускають шестимісячний строк для оформлення спадщини. Але навіть у такій ситуації шанси отримати майно не втрачені остаточно.

Про те, скільки часу є в українців на прийняття спадщини та що робити, якщо не встигнути оформити документи у відповідний строк, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки часу відводиться на прийняття спадщини

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадкоємець має шість місяців для прийняття спадщини. Відлік цього строку починається з дня смерті спадкодавця або з моменту набрання законної сили рішенням суду про оголошення особи померлою.

Втім, є виняток. Якщо спадкоємець на момент смерті жив разом із померлим і не відмовився від спадщини, вона вважається прийнятою автоматично. У такому випадку оформити свідоцтво можна й після завершення шестимісячного строку.

Тим, хто проживав окремо, потрібно вчасно звернутися до нотаріуса із заявою. Це можна зробити особисто, через представника або, якщо людина перебуває за кордоном, через консульську установу чи за довіреністю.

Що робити, якщо немає документів на майно

Якщо документів на квартиру, будинок чи землю поки немає, це не привід відкладати відкриття спадкової справи. Головне — подати заяву вчасно, а решту документів можна донести пізніше. Для відкриття спадкової справи зазвичай потрібні:

паспорт;

заповіт (якщо він є);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинний зв’язок із померлим.

Якщо спадкоємець проживав разом зі спадкодавцем, варто також надати підтвердження спільного місця проживання.

Якщо шестимісячний строк пропущено і людина не належить до тих, хто автоматично прийняв спадщину, за законом вона вважається такою, що не прийняла її. У такому разі майно може перейти до інших спадкоємців, а якщо їх немає — стати власністю територіальної громади.

Як поновити право на спадщину в Україні

Поновити право на спадщину іноді можна і без суду. Якщо всі спадкоємці, які вже оформили свої права, письмово погодяться, людина може подати заяву нотаріусу без судового розгляду.

Якщо ж такої згоди немає, доведеться звертатися до суду. Суд може надати додатковий строк для прийняття спадщини, якщо визнає причини пропуску поважними. Це може бути:

тяжка хвороба;

військова служба;

відсутність інформації про смерть родича;

перебування за кордоном без можливості оформити документи.

Водночас похилий вік, незнання закону чи зайнятість зазвичай не вважаються достатніми причинами для поновлення строку.

Раніше Новини.LIVE писали, що зазвичай для посвідчення заповіту свідки не потрібні. Їх запрошують лише за бажанням людини, яка складає заповіт, або якщо цього вимагає закон. Обов’язково мають бути щонайменше двоє свідків, коли заповідач через стан здоров’я не може сам прочитати документ або якщо заповіт посвідчує не нотаріус, а інша уповноважена особа.

Також Новини.LIVE писали, що після смерті людини її майно переходить спадкоємцям. Проте, щоб офіційно оформити у власність квартиру, будинок, земельну ділянку чи авто, потрібно звернутися до нотаріуса, оплатити оформлення та податки. Тому цікаво знати, скільки приблизно коштуватиме оформлення спадщини у 2026 році.