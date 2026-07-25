В Ryanair попередили про зростання цін на квитки через нові правила польотів в Європі

Пасажири подорожують літаком Ryanair. Фото: Freepik, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Голова ірландської бюджетної компанії Ryanair Майкл О’Лірі прокоментував нові правила щодо нового збору за ручну поклажу. Він заявив, що такі зміни лише зашкодять конкурентоспроможності авіакомпаній.

Про це повідомляє Daily Express, передає Новини.LIVE.

Нові правила польотів в ЄС: відповідь Ryanair

Він зазначив, що згідно з новими правилами авіакомпанія зобов’язана включати вартість другої одиниці ручної поклажі у вартість квитка, що рекламується.

Цього місяця Європейський парламент розширив права авіапасажирів.

"Нові правила тепер передбачають право без додаткової оплати брати на борт один особистий предмет, наприклад, невелику сумку або рюкзак", — йдеться у заяві, опублікованій Європейським парламентом 7 липня.

З метою підвищення прозорості цінової політики депутати Європарламенту наполягли на тому, щоб авіакомпанії, посередники та пошукові портали були зобов’язані завжди вказувати вартість авіаквитка з урахуванням ручної поклажі на самому початку процесу бронювання.

За словами О’Лірі, нові правила зробить європейські авіакомпанії ще менш конкурентоспроможними, ніж вони є сьогодні. Зокрема, нині середня ціна на квиток складає близько 20 євро, а якщо пасажир захоче взяти з собою додаткову ручну поклажу — 65 євро.

"Найнижча ціна, яку ми зможемо рекламувати через 18 місяців, коли ці дурні правила вступлять у силу, — це акція на квитки за "79,99 євро", але з великим підписом під нею: "Ви можете зменшити цю суму ще на 60 євро, якщо не братимете з собою другу ручну поклажу", — сказав він.

Він додав, що всі європейські авіакомпанії наголошують на тому, що на борту їхніх літаків недостатньо місця для двох сумок на одного пасажира.

О’Лірі пояснив, що менше половини пасажирів Ryanair зможуть взяти з собою другу сумку, адже продаж квитків на пріоритетну посадку припиняється, коли заповненість літака досягає 45 %.

Він підкреслив, що всі пасажири полюють за найнижчими цінами на квитки і якщо пропозиція не передбачає другу ручну поклажу, "вони цілком задоволені тим, що подорожують без неї".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.