Поїздка до Польщі автобусом: що робити пасажиру, якщо на кордоні величезні черги

Перетин кордону з Польщею. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В літній сезон черги на польсько-українському кордоні суттєво зростають. Нерідко трапляються ситуації, коли міжнародні автобуси затримуються. Перевізники рекомендують пасажирам заздалегідь враховувати можливі затримки у дорозі.

Про це пише In Poland, передає Новини.LIVE.

Затримки на кордоні

Якщо затримок на кордоні уникнути не вдалося, підтримуйте зв'язок з водієм чи диспетчерською службою перевізника, а також слідкуйте за повідомленнями компанії.

В тому випадку, якщо ви мандруєте з пересадками, за можливості повідомте про зміну часу прибуття іншого перевізника чи авіакомпанію.

Щоб почуватися комфортно навіть якщо доведеться стояти у чергах довше, прихопіть із собою достатню кількість води, кілька варіантів ситних перекусів, а ліки, павербанк та документи зберігайте у сумці, де їх можна буде швидко дістати.

Якщо ви подорожуєте перевізниками, які підпадають під дію законодавства Європейського Союзу, обов'язково зберігайте квитки та скриншоти повідомлень про затримку рейсів. Пасажири мають визначені права у випадку значної затримки або скасування рейсу і можуть отримати компенсацію.

Як перевірити черги на польсько-українському кордоні

Не зайвим буде перед виїздом перевірити дані про черги на кордоні, щоб завчасно розуміти ситуацію та планувати свою поїздку.

Зокрема, на сайті Державної прикордонної служби України в режимі реального часу публікуються дані про кількість транспортних засобів на основних пунктах пропуску. Орієнтовний час очікування кордоні також можна переглянути на сайті Державної митної служби України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що наприкінці 2026 року ЄС планує запустити систему ETIAS. Після цього для поїздок знадобиться спеціальний дозвіл. Водночас багатьох цікавить, чи потрібно буде оформлювати його українцям, які мають тимчасовий захист.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.