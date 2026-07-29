Політ із Ryanair: одна помилка коштуватиме вам щонайменше 55 євро

Посадка на літак Ryanair. Фото: Pexels, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair звернулась до мандрівників, які забронював рейси на це літо. Лоукостер нагадав пасажирам, що більше не приймає роздруковані посадкові талони.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Правила посадки Ryanair

Перед вильотом пасажири мають пройти онлайн-реєстрацію та пред'явити електронний посадковий талон.

З грудня 2025 року компанія Ryanair повністю відмовилась від друкових квитків. Такий крок був задля скорочення витрат, поліпшення обслуговування, спрощення процедури перебронювання квитків та економії паперу.

"Важливе повідомлення для пасажирів Ryanair — посадкові талони тепер повністю цифрові. Ми більше не приймаємо роздруковані посадкові талони. Для доступу до цифрового посадкового талона вам знадобиться додаток", — звернувся лоукостер до пасажирів.

Щоб отримати електронний посадковий талон необхідно:

відкрийте або завантажте додаток Ryanair;

увійдіть у свій обліковий запис myRyanair та своє бронювання;

пройдіть реєстрацію у звичайному порядку;

після реєстрації ваш електронний посадковий талон буде доступний у додатку.

Проте пасажирам варто врахувати, що аеропорту із "забудькуватих" пасажирів все одно стягуватиметься плата. Зокрема, чекін закривається за 2 години до вильоту.

Якщо не встигнути пройти онлайн-реєстрацію на сайті Ryanair.com або в додатку Ryanair, доведеться сплатити за чекін в аеропорту. Реєстрація на рейс Ryanair в аеропорту є платною послугою і коштує 55 євро з пасажира.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.