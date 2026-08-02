Метод судоку: як обійти правила ручної поклажі Ryanair

Ручна поклажа Ryanair. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Туристи, які цього літа вирушають за кордон, можуть обійти правила популярного ірландського лоукостера Ryanair щодо ручної поклажі. Пасажири можуть суттєво зекономити завдяки "методу судоку" для пакування речей.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

Як не переплачувати за квиток Ryanair

Кожен, хто намагається заощадити на авіаквитках, знає, як дратують додаткові збори за багаж. На рейсах Ryanair безкоштовно дозволяється брати з собою крихітну сумку розміром 40 × 30 × 20 см,

Хоча ваш квиток може коштувати лише 20 євро, за перевищення дозволених розмірів ручної поклажі зазвичай доводиться викласти вдвічі, а той втричі більшу суму.

Багато хто з нас намагається заощадити трохи грошей та вмістити всі свої речі в одну маленьку сумку, але це може виявитися непростим завданням.

Однак рішенням може стати корисний лайфхак для подорожей, відомий як "пакування за принципом судоку".

Цей лайфхак став справжнім хітом у TikTok та Instagram, обіцяючи скоротити ваш гардероб до всього дев’яти найнеобхідніших речей, потрібних для короткої подорожі.

Елементи для багатошарового одягу можуть бути будь-якими — від шарфів до курток, кардиганів або светрів — і їх слід підбирати відповідно до клімату, куди ви збираєтеся.

Розкладені у сітку 3×3 речі утворюють до 27 різних комбінацій з верхнього одягу, низу та елемента багатошаровості.

Не зайвим буде взяти з собою три пари взуття, які пасуватимуть до підібраного одягу.

Тим, хто збирає валізу, слід пам’ятати, що низ — чи то штани, спідниця чи шорти — має поєднуватися щонайменше з двома парами взуття, інакше її доведеться "повернути у шафу". Оптимізувавши гардероб, у вашій сумці має залишитися достатньо місця для туалетних приналежностей та аксесуарів.

@thenatalieway1 Packing Sudoku, Paris edition. The easiest pieces to pack and exactly where in the city to wear each one. Swipe for my favorite spots and share with THAT Paris friend xo #paris #france #packing #genx ♬ original sound - thenatalieway1

Проте "метод судоку" добре підійде лише для тих, хто планує коротку відпустку. Мандрівникам, які вирушають у триваліші подорожі, ймовірно, знадобиться більше ніж дев’ять предметів одягу, тож у такому разі, можливо, варто доплатити за зареєстрований багаж.

Раніше Новини.LIVE розповідали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.

Крім того, Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.