Lufthansa запровадила новий збір: кому доведеться платити більше

Літак Lufthansa. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Польоти поступово дорожчають навіть у традиційних авіаперевізників. Німецька авіакомпанія Lufthansa вводить додатковий збір. Доплачувати доведеться пасажирам, які захочуть змінити місця після реєстрації на рейс.

Про це повідомляє Bild, передає Новини.LIVE.

Нові правила Lufthansa

Довгий час традиційні авіакомпанії мали протилежну до лоукостерів політику і харчування, безкоштовний багаж та інші послуги часто вже були включені у вартість квитка. Однак схоже ця тенденція зазнає змін.

За новими правилами, ті, хто під час реєстрації отримує місце безкоштовно і бажає самостійно обміняти його на інше вільне місце, відтепер повинні будуть заплатити.

Вони діють з 1 липня 2026 року для усіх авіакомпаній групи Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines та Discover Airlines).

Раніше плата стягувалася під час польотів на короткі та середні відстані, а нові правила поширилися й на тарифи далекомагістральних рейсів.

Нові правила поширюється на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Lufthansa не встановлює фіксовану суму збору. Вона буде залежити, зокрема, від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Конкретну суму пасажири дізнаються лише під час онлайн-реєстрації. Ці правила не поширюються, зокрема, на тарифи "Flex" та інші програми лояльності для клієнтів.