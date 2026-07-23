До Італії за 18 євро: Ryanair запровадив швидкі знижки на літньо-осінні авіарейси
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові пропозиції для пасажирів. Компанія відкрила розпродаж на рейси на серпень та вересень. Мандрівники отримали можливість заощадити на рейсах в оксамитовий сезон до популярних міст Європи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.
Літня акція від Ryanair
Акція буде діяти лише один день, 23 липня. Вона поширюється на авіарейси з 1 серпня по 30 вересня 2026 року.
Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів:
- Варшава (WMI) – Мілан (Італія) — від 18 євро;
- Краків (KRK) – Бухарест (Румунія) — від 21 євро;
- Варшава (WAW) – Піза (Італія) — від 27 євро;
- Бухарест (OTP) – Салоніки (Греція) — від 20 євро;
- Будапешт (BUD) – Салоніки (Греція) — від 17 євро;
- Братислава (BTS) – Палермо (Італія) — від 25 євро.
Перед купілею квитків пасажирам варто врахувати, що у вартість входить лише ручна поклажа, а також не враховано адміністративний збір.
Пасажир може взяти із собою в літак невелику сумку, рюкзак або сумку для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см. За перевищення цих параметрів доведеться доплачувати в аеропорту та віддавати речі в багажне відділення.
Раніше Новини.LIVE розповідали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.
Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.
Читайте Новини.live!