Будівництво метро у Харкові: чи відкриють нові станції цього року

Метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Попри війну у Харкові продовжують розбудовувати метрополітен. Проте цього року не вдасться відкрити нові станції — "Одеську" та "Державінську".

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з молоддю, передає Новини.LIVE.

Коли в Харкові відкриють нові станції метро

За словами міського голови через війну проєкт продовження Олексіївської лінії метрополітену довелося змінити і відтермінувати його реалізацію. Проте виділені кошти залишились зарезервованими за Харковом.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення Харків підписав угоди з ЄБРР і ЄІБ щодо залучення кредитного фінансування 320 млн євро на продовження Олексіївської лінії. Проєкт передбачав будівництво двох станцій метро, нового електродепо та закупівлю рухомого складу", — йдеться в повідомленні.

Терехов розповів, що через війну довелося відкласти будівництво станцій "Одеської" та "Державінської". Він додав, що вже після початку війни довелося змінити проєкт розбудови підземки.

Зокрема, спочатку планують звести підземне електродепо, розраховане на 100 вагонів. Без нового депо в метрополітені станеться колапс.

Терехов додав, що нині завершуються тендерні процедури із закупівлі сучасних потягів. Оновлення рухомого складу дозволить скоротити споживання електроенергії на 30%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Харкові розташована найглибша станція метрополітену. Її глибина складає 35 метрів. Ескалатор на станції нараховує 365 сходів.

Також Новини.LIVE писали, за яким графіком працює харківська підземка в серпні 2026 року. Вона відкриває свої двері щодня із з 5:30. Інтервал руху потягів залежить від дня тижня та часу.