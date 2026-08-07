Порятунок від літньої спеки: скільки коштують портативні кондиціонери в Україні

Портативний кондиціонер, гроші в руках. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Влітку чимало людей замислюються над купівлею кондиціонера. Проте з монтажем обладнання нерідко виникають затримки, особливо коли заходить мова про розміщення зовнішнього блоку на фасаді будинку. Щоб уникнути зайвих проблем, можна зупинити вибір на портативних приладах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують портативні кондиціонери в серпні 2026 року.

Ціни на портативні кондиціонери в Україні

Головна перевага такого приладу — він не потребує складного монтажу. Його легко переносити з кімнати в кімнату й охолоджувати всю квартиру, а не тільки спальню чи вітальню, як у випадку з настінним кондиціонером. Достатньо купити та ввімкнути — без виклику майстрів, свердління стіни та монтажу зовнішнього блоку на фасаді.

Ціни залежать від різних факторів, зокрема бренду і технічних характеристик. Під час вибору товару необхідно звертати увагу на витрати електроенергії, потужність, комфорт використання, тип компресора, рівень шуму, наявність системи відведення конденсату і додаткових режимів роботи.

Ціни на портативні кондиціонери. Фото: скриншот

В одному з найпопулярніших українських інтернет-магазинів техніки найдешевший портативний кондиціонер коштує 11 149 грн, найдорожчий — 84 999 грн. Звичайний кліматизатор для охолодження повітря обійдеться у 3 000 грн. Варто орієнтуватися на суму від 10 000 грн для купівлі якісного приладу, який зможе замінити звичайний кондиціонер.

Де заборонено встановлювати кондиціонер

Раніше ми розповідали, за яких умов монтаж обладнання не допускається. По-перше, в разі відсутності дозволу від інших співвласників будинку та ОСББ чи керуючої компанії. По-друге, якщо розміщення зовнішнього блока кондиціонера порушує архітектурний вигляд приміщення в цілому.

Заборона поширюється на встановлення приладу:

над входами у заклади і житлові будинки;

біля сусідніх вікон і балконів, якщо це створює незручності для мешканців;

на аварійних або пошкоджених ділянках фасаду;

на легких балконних перегородках або декоративних елементах;

поблизу електропроводки.

В разі перепланування або капітального ремонту окремих квартир у багатоповерхівках також не допускається монтаж кондиціонерів на зовнішніх стінах. Для встановлення обладнання на фасаді історичної будівлі/пам’ятки архітектури часто необхідно отримати дозвіл місцевої влади.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пасажири Укрзалізниці поскаржилися на непрацюючі кондиціонери в поїздах. Через несправний генератор вагон взагалі був без електрики і водопостачання. Однак повернення коштів у такому випадку не передбачається.

Також Новини.LIVE розповідали, в які суми може обійтися українцям робота кондиціонера влітку. Витрати залежать від потужності приладу та навантаження на нього. Водночас неправильна експлуатація призводить до більшого споживання електроенергії.