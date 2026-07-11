Пільги для дружин УБД: які соцгарантії передбачені у липні

Український військовий з дружиною, посвідчення та медаль УБД в руці. Фото: Reuters, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Державна підтримка в Україні поширюється не лише на військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, а й на окремих членів їхніх сімей. Серед тих, хто може користуватися передбаченими законом соціальними гарантіями — дружини захисників. Право на такі пільги визначене нормами сімейного та соціального законодавства.

Про соцгарантії для дружин УБД розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Хто належить до членів сім'ї УБД

Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, членами сім'ї вважаються особи, які:

спільно проживають;

ведуть спільне господарство;

мають взаємні права та обов'язки.

До членів сім'ї учасника бойових дій закон відносить:

дружину;

непрацездатних батьків;

неповнолітніх дітей;

повнолітніх дітей, які мають статус особи з інвалідністю з дитинства I або II групи чи особи з інвалідністю I групи;

осіб, які перебувають під опікою або піклуванням військовослужбовця та проживають разом із ним.

Оскільки дружина військового зі статусом УБД є членом його сім'ї, вона має право користуватися соціальними гарантіями, передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

На які пільги може розраховувати дружина УБД

Чинне законодавство передбачає низку компенсацій, що дозволяють суттєво зменшити витрати сім'ї на житло та комунальні послуги.

Зокрема, дружина учасника бойових дій може скористатися такими пільгами:

75% знижкою на оплату житла;

75% знижкою на придбання твердого або рідкого пічного палива для будинків, які не підключені до централізованого опалення;

75% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема газу, електроенергії та інших комунальних сервісів.

Для ветеранів війни, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, діють ще ширші соціальні гарантії. У такому випадку закон передбачає 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг.

На яку площу поширюються пільги

Водночас знижки на оплату житла та комунальних послуг надаються не на всю площу помешкання, а лише в межах установлених державою соціальних нормативів.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пільга поширюється на:

21 кв. м опалювальної площі на кожного члена сім'ї;

додатково 10,5 кв. м на всю сім'ю.

Якщо ж сім'я складається виключно з непрацездатних осіб, застосовуються збільшені нормативи. У такому разі пільги надаються в межах 42 кв. м опалювальної площі на кожного члена сім'ї та додатково 21 кв. м на сім'ю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як учаснику бойових дій отримати безплатну земельну ділянку. Під час війни ця процедура призупинена. Водночас кожен може "забронювати" землю.

Також Новини.LIVE писали, кому з УБД можуть анулювати пільги у липні. Загалом соціальні гарантії ветеранам надають без обмеження у часі. Проте в деяких випадках статус та пільги можуть скасувати.