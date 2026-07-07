Підвищення пенсії у 2026 році: кому потрібно подати заяву для оформлення доплат

Чоловік похилого віку сидить на лавці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Не всі пенсіонери знають, що можуть отримувати додаткові гроші до пенсії. Частину таких доплат Пенсійний фонд призначає самостійно, без жодних заяв. Але є й виплати, які можна оформити лише після особистого звернення та подання необхідних документів.

Про те, які доплати до пенсії можна отримувати у 2026 році в Україні та кому вони доступні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За якими доплатами пенсіонеру потрібно звертатися особисто

Не всі надбавки Пенсійний фонд призначає автоматично. Для деяких із них потрібно подати заяву:

Доплата на дітей

На сайті Білоцерківської міської ради зазначається, що непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей до 18 років, можуть отримувати по 150 грн на кожну дитину. Щоб оформити таку допомогу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати документи, які підтверджують право на виплату.

Допомога на догляд

Також можна оформити державну допомогу на догляд. Згідно з частиною 6 пункту 13 Постанови Кабміну №261, вона призначається, зокрема, самотнім людям віком від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Це має бути підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

У 2026 році розмір цієї допомоги становить 1 038 грн, що дорівнює 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які доплати нараховують автоматично

Найчастіше пенсіонери отримують саме вікову доплату. Її призначають автоматично після досягнення відповідного віку, якщо загальна сума пенсії не перевищує 10 340,35 грн. У 2026 році розміри таких доплат становлять:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Водночас ці виплати не додаються одна до одної. Коли людина переходить до наступної вікової категорії, вона починає отримувати вже більшу доплату.

Ще одна автоматична виплата — доплата до гарантованого мінімального розміру пенсії. Після індексації, яка відбулася 1 березня 2026 року, непрацюючі пенсіонери від 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають отримувати не менше 4 213 грн на місяць.

Такий самий мінімальний розмір пенсії передбачений і для людей, яким виповнилося 80 років, якщо вони мають необхідний страховий стаж.

Хто ще може розраховувати на більші пенсійні виплати

Підвищені пенсії та додаткові надбавки також передбачені для окремих категорій громадян. Серед них:

ветерани війни;

учасники бойових дій;

реабілітовані громадяни;

жителі гірських населених пунктів;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

особи, які постраждали від нацистських переслідувань.

Для цих категорій закон передбачає спеціальні пенсійні гарантії, зокрема підвищений мінімальний розмір пенсії та різні додаткові надбавки.

Раніше Новини.LIVE писали, що жінки, які народили або офіційно всиновили п'ятьох чи більше дітей і виховали їх щонайменше до 6 років, мають право на щомісячну доплату до пенсії. У 2026 році така надбавка може становити понад 1 000 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що від земельного податку можуть бути звільнені люди, які отримують пенсію не лише за віком, а і через інвалідність, вислугу років, втрату годувальника чи з інших підстав. Після досягнення пенсійного віку їм потрібно лише підтвердити це право необхідними документами.