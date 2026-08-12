Пенсії в ЄС: де українцям найвигідніше заробляти "на старість"

Жінки пенсійного віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Питання забезпечення старості актуальне не лише для людей, яким до пенсії залишилося кілька років. Про майбутні виплати замислюються і молоді українці, особливо ті, хто через повномасштабну війну виїхав до країн ЄС, офіційно працевлаштувався та почав сплачувати соціальні внески за кордоном.

Редакція Finance.ua проаналізувала, які пенсійні виплати передбачені в окремих європейських країнах, де співвідношення доходів і витрат для пенсіонерів є найвигіднішим, а також як українцям зарахувати стаж, набутий в Україні та ЄС, передають Новини.LIVE.

Як призначають пенсії в ЄС

Більшість європейських країн уже давно не покладаються лише на солідарний принцип, за якого внески нинішніх працівників спрямовуються на виплати пенсіонерам. У багатьох державах діє система, що складається з кількох рівнів.

Перший — солідарний, або державний рівень. Працівники сплачують обов'язкові внески із зарплати. У Польщі, наприклад, це внески до ZUS, а в Німеччині — до Deutsche Rentenversicherung. Саме цей рівень забезпечує основну державну пенсійну виплату.

Другий — обов'язкові накопичення. Частина внесків може спрямовуватися на індивідуальні рахунки у приватних чи напівдержавних пенсійних фондах, де кошти інвестуються.

Третій рівень — добровільні пенсійні накопичення. Йдеться про приватні пенсійні програми, зокрема корпоративні, які можуть співфінансуватися роботодавцем або заохочуватися державою за допомогою податкових пільг.

У підсумку розмір пенсії залежить передусім від тривалості страхового стажу, офіційного заробітку протягом трудового життя та віку, у якому людина вирішує вийти на пенсію.

Як відрізняються пенсійні системи в Україні та ЄС

Умови виходу на пенсію та розмір майбутніх виплат у країнах ЄС суттєво відрізняються. Північні та західноєвропейські держави можуть пропонувати вищі номінальні пенсії, тоді як у країнах Центральної Європи нижчими є як виплати, так і витрати на проживання.

Німеччина

У Німеччині поступово встановлюється пенсійний вік у 67 років для людей, народжених після 1964 року.

Для отримання пенсії за віком необхідно мати щонайменше п'ять років страхового стажу. Водночас для так званої стандартної пенсії (Eckrente) вимоги значно вищі: йдеться про 45 років стажу за умови заробітку на рівні середньої зарплати в країні.

Середній розмір пенсії в Німеччині становить близько 1,55 тис. євро.

Польща

Польща залишається одним із найпривабливіших напрямків для українців, зокрема завдяки нижчому пенсійному віку для жінок. Вони можуть виходити на пенсію у 60 років, тоді як для чоловіків цей показник становить 65 років.

Для отримання гарантованої мінімальної пенсії необхідно мати 20 років страхового стажу жінкам та 25 років — чоловікам.

Польська система ZUS передбачає, що сплачені внески враховуються під час формування майбутньої пенсії. При виході на пенсію накопичений капітал розраховується з урахуванням прогнозованої тривалості життя.

Середня пенсія в Польщі становить близько 850 євро.

Чехія

У Чехії пенсійний вік для чоловіків і жінок поступово вирівнюється та становить приблизно 64–65 років.

Однією з головних особливостей чеської системи є досить високий необхідний страховий стаж — близько 35 років. Якщо ця умова не виконана, отримати пенсію за віком складно навіть після досягнення відповідного віку.

Середня пенсійна виплата в Чехії становить близько 860 євро.

Іспанія

Іспанія вирізняється високим рівнем заміщення заробітної плати пенсійними виплатами. У середньому пенсіонери отримують близько 1,4 тис. євро.

Для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати близько 38 років страхового стажу. Якщо стажу недостатньо, пенсійний вік буде вищим — 66,5 року і більше.

Водночас мінімальна вимога для отримання права на пенсію становить 15 років сплати внесків.

Що можна собі дозволити на європейську пенсію

Порівнювати пенсії лише за їхнім розміром у євро не зовсім коректно. Для оцінки реального рівня життя важливо враховувати також вартість товарів, послуг та житла.

Наприклад, пенсія у 850 євро в Польщі чи Чехії може забезпечувати вищу купівельну спроможність, ніж виплата у 1 300 євро в дорогих регіонах Німеччини або Іспанії. Значна частина доходу там може йти на оренду житла та комунальні послуги.

Для оцінки рівня добробуту використовують, зокрема, коефіцієнт заміщення — тобто частку пенсії від попереднього доходу, а також співвідношення пенсійної виплати з базовими витратами на проживання.

Орієнтовна картина така:

Німеччина. Коефіцієнт заміщення від чистого доходу — близько 48–52%. Середні витрати однієї людини без урахування оренди становлять приблизно 900–1 000 євро. Купівельна спроможність пенсіонера оцінюється як середня: високі базові витрати та вартість оренди суттєво впливають на бюджет.

Польща. Коефіцієнт заміщення — близько 40–45%. Витрати однієї людини без оренди — приблизно 500–600 євро. Купівельна спроможність оцінюється як добра завдяки відносно доступним цінам на продукти та послуги.

Чехія. Коефіцієнт заміщення становить близько 45–50%, а витрати без оренди — орієнтовно 600–700 євро. Купівельна спроможність помірна, зокрема через високу вартість житла.

Іспанія. Коефіцієнт заміщення — близько 75–80%. Базові витрати однієї людини без оренди становлять приблизно 650–750 євро. За цим показником Іспанія має одну з найвищих позицій у ЄС.

Україна. Коефіцієнт заміщення — близько 28–32%. Середні витрати однієї людини без оренди оцінюються приблизно у 250–300 євро. Купівельна спроможність пенсіонерів залишається низькою, а виплати значною мірою витрачаються на базові потреби та комунальні послуги.

Як українцям зарахувати трудовий стаж за кордоном

Одне з головних питань для українців, які працюють за кордоном, — чи не втратять вони роки стажу, набуті в іншій країні. Насправді порядок зарахування такого стажу регулюється міжнародними домовленостями та національним законодавством.

Країни можна умовно поділити на дві групи.

До першої належать держави, з якими Україна має двосторонні угоди про соціальне забезпечення. Серед них — Польща, Чехія, Іспанія, Португалія, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Болгарія та інші.

До другої групи належать країни, з якими відповідних угод немає, зокрема Німеччина, де питання пенсійного забезпечення іноземців регулюється відповідно до загального законодавства.

Якщо між державами діє відповідна угода, застосовується принцип пропорційного призначення пенсії.

По-перше, стаж може сумуватися для визначення права на пенсію. Наприклад, якщо для призначення української пенсії людині не вистачає п'яти років стажу, але вона офіційно відпрацювала цей період у Польщі, він може бути врахований для виконання необхідної вимоги.

По-друге, кожна держава виплачує свою частину пенсії. Україна розраховує виплату за періоди роботи та сплати внесків в Україні, а Польща через ZUS — за роки, протягом яких внески сплачувалися до польської системи.

Що ще треба знати

Правила підтвердження та врахування іноземного стажу поступово вдосконалюються. У випадках, коли між Україною та відповідною країною немає спеціального договору, офіційний період роботи за кордоном також може бути підтверджений документами — зокрема довідками про сплату соціальних внесків, витягами з державних реєстрів або трудовими договорами.

Водночас такий стаж може враховуватися для визначення права на пенсію в Україні, тоді як розмір української виплати залежатиме від внесків, сплачених до Пенсійного фонду України.

Порівняння пенсійної системи в Україні та ЄС

Українська пенсійна система залишається переважно солідарною. При цьому на неї тиснуть дефіцит Пенсійного фонду та низький коефіцієнт заміщення заробітку.

Додатковою проблемою є вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років в Україні необхідно мати до 35 років страхового стажу. Це досить високий показник у порівнянні з деякими європейськими країнами — наприклад, із Німеччиною, де мінімальна вимога становить п'ять років, або Іспанією, де йдеться про 15 років.

Водночас розмір українських пенсій залишається значно нижчим. Середня виплата становить близько 7 270 гривень, або приблизно 160 євро. Частина пенсіонерів отримує лише 3–4 тис. гривень.

Через витрати на комунальні послуги, ліки та продукти купівельна спроможність українських пенсіонерів залишається низькою порівняно з багатьма країнами Центральної та Південної Європи.

Де вигідніше йти на пенсію

Якщо оцінювати пенсійні системи за сукупністю показників — віком виходу на пенсію, вимогами до стажу, розміром виплат та вартістю життя, — серед популярних для українців країн можна виділити Польщу та Іспанію.

Польща приваблює нижчим пенсійним віком для жінок — 60 років, відносно доступною вартістю життя та можливістю врахування українського стажу відповідно до двосторонніх домовленостей.

Іспанія має один із найвищих показників заміщення заробітку пенсією в Європі. Водночас для отримання таких умов необхідно мати тривалий страховий стаж.

Німеччина може бути цікавою для тих, хто планує довгу кар'єру в країні. Тут вищі номінальні виплати, однак необхідно враховувати пенсійний вік у 67 років та високі витрати на життя.

Тому українцям, які працюють за кордоном, варто заздалегідь подбати не лише про сплату офіційних внесків, а й про збереження документів, що підтверджують трудову діяльність.

Трудові договори, розрахункові листи, довідки про сплату соціальних внесків та інші документи можуть знадобитися під час оформлення пенсії. Саме вони допоможуть підтвердити страховий стаж та забезпечити право на виплати за роки офіційної роботи — як в Україні, так і в країнах ЄС.

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