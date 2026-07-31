Нові правила для заробітчан: як підтвердити стаж роботи за межами України

Пенсійний фонд, працівник на заводі, трудова книжка. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Українці, які роками працювали за кордоном, отримали можливість врахувати цей період під час оформлення пенсії в Україні. Раніше вона існувала переважно для тих, хто працював у країнах, з якими Україна уклала міжнародні пенсійні угоди. Тепер офіційно підтверджений стаж можуть зарахувати навіть у разі відсутності такого договору.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

На що впливає стаж, набутий за кордоном

Відповідні зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" набрали чинності у 2024 році, а механізм їх реалізації Кабінет Міністрів затвердив постановою №562. Саме вона визначає порядок підтвердження іноземного стажу для призначення пенсії за віком.

Важливо розуміти, що закордонний стаж не збільшує розмір української пенсії. Його враховують лише для визначення права на пенсійне забезпечення.

Наприклад, якщо людина має 25 років страхового стажу в Україні та ще сім років офіційно працювала за кордоном, після підтвердження цього періоду загальний стаж становитиме 32 роки. Це може дати право вийти на пенсію у 60 років, якщо виконано інші вимоги законодавства.

При цьому розмір пенсії розраховуватимуть лише з тих страхових внесків, які були сплачені до української системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Інший порядок застосовується лише у випадках, коли між Україною та відповідною державою діє міжнародна пенсійна угода.

Який стаж можна зарахувати

Новий механізм насамперед стосується українців, які працювали у країнах, що не мають із Україною договорів про пенсійне або соціальне забезпечення.

Водночас закон встановлює винятки. Зокрема, не зараховуватимуть окремі періоди служби чи роботи осіб, які після 19 лютого 2014 року проходили службу у силових структурах держави-агресора або добровільно працювали в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях України.

Як підтвердити іноземний стаж

Самого факту роботи за кордоном недостатньо. Для зарахування стажу необхідно отримати офіційний документ від компетентного органу країни, де людина працювала.

Це може бути:

витяг із державного реєстру;

довідка про страховий стаж;

документ про сплату страхових внесків;

інший офіційний документ, який підтверджує період роботи відповідно до законодавства цієї держави.

Якщо людина не може самостійно отримати такі документи, вона може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. За необхідності Пенсійний фонд через Міністерство закордонних справ надсилатиме запит до компетентних органів іншої держави. Однак така процедура може тривати досить довго.

Саме тому Мінсоцполітики рекомендує починати оформлення документів щонайменше за шість місяців, а краще — за рік до досягнення пенсійного віку.

Які документи можуть знадобитися

Якщо інформації в іноземних реєстрах недостатньо, підтвердити стаж можна додатковими документами. Серед них:

трудові договори;

довідки від роботодавців;

розрахункові листки;

декларації про доходи;

документи про сплату соціальних внесків;

інші офіційні підтвердження працевлаштування.

Остаточний перелік визначає компетентний орган тієї країни, де людина працювала.

Чи потрібно легалізувати документи

Не всі документи, видані за кордоном, можна одразу подавати до Пенсійного фонду України.

Якщо між Україною та відповідною державою діє договір про правову допомогу, який скасовує вимогу легалізації, достатньо подати документ без додаткового засвідчення. Такий порядок, зокрема, застосовується до низки європейських країн.

Для держав, які є учасницями Гаазької конвенції 1961 року, зазвичай достатньо проставити апостиль. В інших випадках може знадобитися консульська легалізація.

Крім того, усі документи, складені іноземною мовою, необхідно перекласти українською. Переклад має бути нотаріально засвідчений або оформлений відповідно до вимог законодавства.

Після підготовки повного пакета документів його потрібно подати до Пенсійного фонду України, який ухвалить рішення про зарахування закордонного стажу.

Таким чином, новий урядовий механізм відкрив можливість врахувати роки офіційної роботи за межами України навіть у країнах, з якими немає пенсійних угод. Однак майбутнім пенсіонерам варто завчасно подбати про отримання підтвердних документів, їх переклад і, за потреби, легалізацію, щоб уникнути затримок під час призначення пенсії.

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