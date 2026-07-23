Мінус 150 грн щомісяця: як абонентам Київстару відмовитися від зайвих послуг

Магазин Київстару, чоловік з телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Деякі клієнти мобільних операторів можуть не користуватися всіма послугами, що входять до тарифних планів. Абонентам Київстару запропонували варіант для економії коштів. Він підійде українцям, які мінімально витрачають інтернет-трафік, здебільшого телефонуючи для розмов.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани Київстару підходять лише для дзвінків.

Як заощадити на мобільному зв'язку

Не всім абонентам потрібен домашній інтернет, хвилини для дзвінків у роумінгу, навіть мобільний трафік. Однак оператори дуже рідко забезпечують клієнтів спеціальними пропозиціями, наповнення яких включає лише дзвінки по Україні. Такі тарифні плани будуть нерентабельними через низьку вартість.

Однак у Київстарі запропонували вигідну акцію. Користувачі тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Легкий", який коштує 450 грн на місяць, можуть активувати Суперсилу "Економія" і знизити вартість пакета послуг до 300 грн. При цьому наповнення буде значно обмеженим.

"Телефонуєте переважно на Київстар і майже не користуєтеся іншими послугами? Підключіть Суперсилу Економія — заощаджуйте 150 грн на платі за тариф і залиште собі тільки 500 МБ та безлім на Київстар", — розповіли в компанії.

Обсяг послуг за тарифним планом.

Із Суперсилою "Економія" абоненти отримають таке наповнення на місяць:

500 МБ трафіку (по Україні та в роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

35 хвилин на розмови.

Стандартний обсяг послуг для клієнтів передплати включає 20 ГБ трафіку (плюс ще 20 ГБ за вчасну оплату), 15 ГБ у роумінгу, безлім на дзвінки в мережі, 300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон, 300 SMS, Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с, одну Суперсилу на вибір.

Щоб активувати пропозицію, необхідно знайти Суперсилу в мобільному застосунку "Мій Київстар", зателефонувати за номером 477*65 або ввести комбінацію 477*65#. Після підключення нові умови запрацюють з наступної планової оплати пакета послуг.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як абонентам Київстару та lifecell перевірити історію витрат. У мобільних застосунках операторів можна дізнатися, на які послуги були витрачені кошти. Плюс компанії надають можливість замовлення деталізованих рахунків (платно чи безплатно).

Також Новини.LIVE розповідали, що абонентам lifecell запропонували унікальну послугу. З липня 2026 року вони можуть перенести мобільний номер у мережу через Дію. Наразі lifecell є єдиним мобільним оператором України, який надає таку можливість.