Купівля нерухомості: що потрібно врахувати при безготівковій оплаті

Пара отримує ключі від квартири, банківська картка в руці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Якщо розрахунок за нерухомість здійснюватиметься безготівково, продавцю та покупцю варто завчасно пройти всі необхідні підготовчі етапи. Це допоможе уникнути непередбачених затримок під час оформлення договору та переказу коштів.

Про те, які кроки необхідно здійснити при купівлі нерухомості з безготівковим розрахунком, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

П’ять пунктів, які обов'язково перевірити

Перед укладенням угоди експерти радять:

завчасно зібрати повний комплект документів, що підтверджують право власності на нерухомість;

перевірити правовстановлювальні документи та технічну документацію на об'єкт;

відкрити банківський рахунок або переконатися, що вже наявний рахунок є чинним і готовий до проведення операції;

уточнити у своєму банку, які документи можуть знадобитися для підтвердження законного походження коштів;

заздалегідь погодити з нотаріусом механізм проведення безпечного безготівкового розрахунку.

Який спосіб безготівкового розрахунку краще обрати

Юристи звертають увагу, що сьогодні під час купівлі нерухомості можна скористатися кількома способами безготівкової оплати. Серед них:

стандартний банківський переказ;

використання депозитного рахунку нотаріуса;

акредитив;

ескроу-рахунок.

При цьому найпростіший варіант не завжди гарантує найвищий рівень безпеки, адже фінансові установи можуть тимчасово призупиняти великі платежі в межах процедур фінансового моніторингу.

Саме тому всі нюанси майбутнього розрахунку рекомендується обговорити із банком та нотаріусом ще до підписання договору купівлі-продажу. Такий підхід дає змогу мінімізувати ризик затримок із переказом коштів і забезпечити безперешкодне завершення угоди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що договір дарування нерухомості можуть визнати недійсним. Після цього людина, яка отримала майно, втрачає на нього право. Щоб цьому запобігти, важливо правильно скласти документ.

Також Новини.LIVE писали, без якого документа не можна розпоряджатися успадкованим житлом. Сам факт отримання квартири чи будинку у спадок не дає права одразу її продавати або дарувати. Щоб офіційно стати власником нерухомості, необхідно пройти кілька важливих процедур.