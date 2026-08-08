"єОселя" для військових: які приховані умови можуть стати неприємним сюрпризом

Молода пара з ключами від квартири, шеврон на військовій формі, новобудова. Фото: Magnific, УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Військовослужбовці можуть придбати житло за державною програмою "єОселя" на пільгових умовах. Для тих, хто проходить службу, передбачена іпотека під 3% річних, а для ветеранів — під 7%. Водночас на практиці оформлення кредиту може супроводжуватися низкою особливостей, про які варто знати ще до подання заявки.

Новини.LIVE розповідають, хто може скористатися програмою, яке житло дозволено придбати та які нюанси найчастіше виникають під час оформлення іпотеки.

Хто має право на пільгову іпотеку

Як повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів, найнижча ставка в межах програми "єОселя" — 3% річних — доступна:

військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом;

військовим, призваним під час мобілізації.

Для представників ветеранської спільноти діє ставка 7% річних.

Скористатися нею можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

сім'ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Кредит надається на строк до 20 років із мінімальним першим внеском, а заявку можна подати онлайн через застосунок "Дія".

Яке житло можна придбати

Програма дозволяє купувати як квартири, так і приватні будинки — на первинному або вторинному ринку, а також інвестувати в житло, яке ще будується.

Водночас нерухомість має відповідати вимогам програми та не може бути розташована на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.

Передбачені й обмеження щодо площі:

квартира — до 115,5 кв. м;

приватний будинок — до 125,5 кв. м.

Як подати заявку

Подати заявку можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

обрати послугу "єОселя";

заповнити електронну заявку;

після попереднього погодження вибрати банк-партнер;

надати банку пакет документів для оформлення кредиту.

Для ветеранів і членів їхніх сімей відповідний сервіс також доступний у розділі "Сервіси" → "Ветеран PRO" → "єОселя".

Про які нюанси треба знати

Військовий фінансист з ніком spirit.ua, який аналізує питання грошового забезпечення та соціальних гарантій військовослужбовців, розповів у соцмережі Threads, що фактичні умови отримання пільгової іпотеки можуть відрізнятися від того, як програму презентують офіційно.

Зокрема, він наголошує, що:

Пільгова процентна ставка не діє протягом усього строку кредитування. За умовами програми ставка 3% для військових або 7% для ветеранів застосовується лише протягом перших десяти років, після чого автоматично підвищується до 6% або 10% залежно від категорії позичальника. Вибір житла обмежений. Хоча програма формально дозволяє купувати квартири як на первинному, так і на вторинному ринку, на практиці, за словами фінансиста, банки значно охочіше погоджують придбання житла в новобудовах від окремих забудовників. Натомість оформлення кредиту на вже готове житло часто затягується через тривалі перевірки або завершується відмовою. Після звільнення зі служби умови іпотеки змінюються. Якщо військовослужбовець припиняє службу і на цей момент не має статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, він може втратити право на пільгову ставку. У такому разі кредит можуть перевести на комерційні відсотки.

Окремо фінансист звернув увагу на оцінку вартості нерухомості. За його словами, банки нерідко визначають оціночну вартість житла нижчою за ринкову, тому покупцеві доводиться самостійно покривати різницю між реальною ціною та сумою, яку готовий профінансувати банк.

На думку фінансиста, під час оформлення "єОселі" військовослужбовці можуть зіткнутися і з іншими складнощами.

Серед них — відмови банків через внутрішню оцінку ризиків. Якщо військовий виконує завдання безпосередньо в районі бойових дій, фінансова установа може визнати його доходи або ризики недостатньо прийнятними для видачі кредиту.

Крім того, фактичні витрати на старті можуть виявитися значно більшими, ніж очікується. Окрім першого внеску, позичальнику доведеться оплатити нотаріальні послуги, страхування, відкриття рахунків та інші супутні платежі. У підсумку загальна сума власних коштів, необхідних для оформлення іпотеки, за оцінкою фінансиста, інколи сягає 40–45% вартості житла.

Ще однією поширеною проблемою він називає строки дії документів. Через виконання бойових завдань військовослужбовці не завжди можуть оперативно отримати необхідні довідки або витяги. Поки триває їх оформлення, окремі документи можуть втратити чинність, через що процедуру доводиться проходити повторно.

Підсумовуючи, військовий фінансист зазначає, що попри важливість державної програми, її практична реалізація, на його думку, містить низку обмежень і бюрократичних процедур, які можуть істотно ускладнити отримання пільгової іпотеки саме для тих військовослужбовців, на підтримку яких вона насамперед розрахована.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть змінити правила надання пільг ветеранам. Автори ініціативи пропонують прописати в законі, що нестача коштів у бюджеті не може бути причиною для скасування чи скорочення соціальних гарантій.

Також Новини.LIVE писали, скільки треба працювати, щоб накопичити на перший внесок "єОселі". Наприклад, киянину, щоб купити житло в кредит, потрібно відкласти близько 383 тис. грн. У Львові стартовий платіж набагато більший.