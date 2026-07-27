Яким буде грошове забезпечення військових у серпні: оклади, надбавки та премії

Українські військовослужбовці, гроші та банківська картка в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

У серпні 2026 року порядок нарахування грошового забезпечення для українських військовослужбовців не зміниться. Виплати, як і раніше, здійснюватимуться двома частинами протягом місяця, а їхній розмір залежатиме від місця проходження служби, виконуваних завдань і встановлених доплат.

Новини.LIVE розповідають, які мінімальні та максимальні суми отримають військовослужбовці у серпні 2026 року.

Який мінімум отримають військові

Після останніх змін у системі грошового забезпечення мінімальна щомісячна виплата для військовослужбовця становить 30 тис. грн.

У Міністерстві оборони пояснили, що ця сума складається з двох частин:

базового грошового забезпечення — 20 тис. грн;

мотиваційної надбавки — 10 тис. грн.

Мотиваційну доплату отримують військові, які несуть службу в тилу, забезпечують роботу підрозділів і не мають права на інші винагороди чи спеціальні надбавки.

Які максимальні виплати передбачені

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання або безпосередньо беруть участь у бойових діях, можуть отримувати додаткові винагороди.

Зокрема, передбачено:

20 тис. грн за добу — за виконання завдань на раніше захоплених противником позиціях;

40 тис. грн за добу — за штурм і захоплення ворожих позицій на лінії бойового зіткнення або в тилових районах оборони противника.

Якщо військовий одночасно має право на кілька таких виплат, нараховується лише одна — найбільша за розміром.

Також окремі щомісячні надбавки встановлені для військовослужбовців, які координують бойові дії та здійснюють управління підрозділами. Вони становлять:

50 тис. грн — за службу на пунктах управління бригад, полків або батальйонів, звідки здійснюється керівництво підрозділами, що ведуть бойові дії;

30 тис. грн — за виконання інших бойових чи спеціальних завдань.

З урахуванням усіх передбачених надбавок максимальний розмір щомісячного грошового забезпечення може сягати 460 тис. грн.

Які премії виплатять бійцям

Крім основних виплат і надбавок, військовослужбовці можуть отримувати окремі винагороди за підтверджені результати бойової роботи. Такі кошти не враховуються до граничного розміру місячного грошового забезпечення.

Зокрема, передбачено:

100 тис. грн — за кожного військового армії РФ, взятого в полон;

15 тис. грн — за кожного ліквідованого окупанта за наявності відеопідтвердження.

Якщо документи на призначення додаткових винагород за попередній місяць були оформлені із запізненням, право на виплату не втрачається. У такому разі належні кошти включать до наступного наказу про нарахування грошового забезпечення та виплатять після завершення оформлення документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про виплати військовослужбовцям при переведенні в іншу частину. В окремих випадках гроші можуть затримати. Тож важливо знати, чи можливо у такому разі отримати компенсацію.

Також Новини.LIVE писали, чи сумуються надбавки у 10, 30 та 50 тис. гривень. Законодавство України не дозволяє одночасно виплачувати кілька щомісячних додаткових винагород. Якщо військовослужбовець має право одразу на декілька таких доплат, йому призначать лише одну.