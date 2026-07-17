Грошове забезпечення після СЗЧ: у яких випадках військовому відновлять виплати

Українські військовослужбовці повертаються з завдання. Фото: Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

З першого дня самовільного залишення військової частини (СЗЧ) припиняється виплата грошового забезпечення, а також втрачається право на продовольче, речове та інші види забезпечення, пільги й соціальні гарантії. Водночас закон дозволяє окремим військовослужбовцям добровільно повернутися до служби, а після поновлення — відновити грошове забезпечення.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України, передають Новини.LIVE.

Коли можна повернутися без кримінальної відповідальності

Для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину під час воєнного стану, закон передбачає можливість повернення на службу. Якщо вони добровільно виявили бажання продовжити службу та виконали встановлену процедуру, суд може звільнити їх від кримінальної відповідальності.

Якщо ж відсутність тривала не більше трьох діб, кримінальна відповідальність взагалі не настає. У такому разі достатньо повернутися до своєї військової частини, після чого військовослужбовця поновлюють на всіх видах забезпечення.

Що робити, якщо СЗЧ тривало понад три доби

Якщо військовий уперше допустив СЗЧ і хоче повернутися до служби, йому необхідно пройти визначену законом процедуру. Для цього потрібно:

звернутися до своєї або іншої військової частини, яка готова прийняти його на службу;

отримати письмову згоду командира;

подати клопотання про намір повернутися до органу досудового розслідування, прокурора або суду;

після рішення суду надати його командиру для поновлення на службі.

Також подати рапорт про повернення можна через застосунок "Армія+". Після його опрацювання матеріали передаються для подальшого оформлення.

Якщо ж військовослужбовець повторно самовільно залишив частину або не планує повертатися до служби, йому загрожує кримінальна відповідальність. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Як відновлюють грошове забезпечення

Після завершення процедури повернення командир військової частини видає наказ про поновлення військовослужбовця на службі. З цього моменту відновлюється дія контракту, військового знову зараховують до списків особового складу та повертають усі види забезпечення.

Посадовий оклад виплачують відповідно до останньої посади або нової, якщо одночасно відбулося призначення.

Попри поновлення служби, окремі виплати військовослужбовець втратить.

Зокрема:

грошове забезпечення не нараховується за весь період самовільної відсутності;

щомісячна премія не виплачується за місяць, у якому було вчинено СЗЧ;

додаткова винагорода також не нараховується за час самовільної відсутності та за місяць повернення.

Усі належні премії та інші виплати починають нараховувати вже з наступного місяця після офіційного поновлення на військовій службі відповідно до загальних правил.

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