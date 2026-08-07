Україна наростила експорт електроенергії: у які країни продали найбільше світла

Людина тримає лампочку в руках, електричні мережі. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Україна продовжує зміцнювати позиції на європейському енергетичному ринку. Уже четвертий тиждень поспіль наша країна експортує електроенергії більше, ніж імпортує, а за останній тиждень продажі за кордон різко зросли, тоді як закупівлі іноземної енергії навпаки скоротилися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DiXi Group.

Наприкінці липня — на початку серпня Україна скоротила імпорт електроенергії на 32% порівняно з попереднім тижнем — до 22,6 ГВт•год. Водночас експорт зріс на 49,6% і досяг 84,2 ГВт•год.

У результаті Україна вже майже місяць залишається нетто-експортером електроенергії: обсяг експорту перевищив імпорт у 3,7 раза.

Чому зростає експорт

За словами аналітиків, на енергоспоживання всередині країни впливали погодні умови. Сонячна погода забезпечувала стабільну роботу побутових сонячних електростанцій, а помірна температура більшу частину тижня стримувала попит на електроенергію.

Наприкінці тижня через спеку та активніше використання кондиціонерів споживання зросло, однак внутрішньої генерації разом із комерційним імпортом вистачило для покриття потреб без застосування графіків обмеження.

Додатковим фактором стало зростання попиту на електроенергію в країнах Європи через спекотну погоду. Водночас українська електроенергія залишалася дешевшою, ніж у сусідніх країнах Східної Європи, що зробило її конкурентною для експорту.

Звідки Україна імпортувала електроенергію

Найбільші обсяги імпорту надійшли з:

Угорщини — 7,8 ГВт•год (34,6%);

Румунії — 6,9 ГВт•год (30,4%);

Словаччини — 5,9 ГВт•год (26,3%);

Польщі — 2 ГВт•год (8,7%).

Порівняно з попереднім тижнем імпорт скоротився за всіма напрямками на 21–54%. Постачання з Молдови відсутні вже третій тиждень поспіль.

Куди Україна продавала електроенергію

Експорт здійснювався щодня, а його добові обсяги упродовж тижня були у 2–6 разів більшими за імпорт. Найбільше української електроенергії отримали:

Угорщина — 36,3 ГВт•год (43,1%);

Молдова — 25,8 ГВт•год (30,6%);

Румунія — 18,9 ГВт•год (22,5%);

Словаччина — 3,1 ГВт•год (3,7%);

Польща — 0,1 ГВт•год (0,1%).

За більшістю напрямків експорт зріс на 7–70% порівняно з попереднім тижнем. Лише поставки до Польщі залишилися майже без змін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що сонячне затемнення 12 серпня частково зменшить виробництво електроенергії на сонячних електростанціях у Європі. Найбільше скорочення генерації очікують у Німеччині, Іспанії та Франції, однак оператори запевняють, що відключень світла не буде.

Також Новини.LIVE писали, що ризик повернення погодинних відключень світла в Україні залежатиме насамперед від тривалості спеки. За словами експерта, якщо температура понад +35 °C утримається кілька тижнів поспіль, можливе запровадження графіків, але вимкнення, ймовірно, триватимуть не більше 2–3 годин у вечірні пікові години.