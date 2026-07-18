Удари по російським нафтозаводам: власники АЗС масово позбуваються бізнесу

Заправка авто, удари по російському НПЗ. Фото: Magnific, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Паливна криза в Росії набирає обертів. Після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах у країні виникли перебої з пальним, а власники автозаправних станцій почали масово виставляти свій бізнес на продаж.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на 24 канал.

У Росії різко побільшало АЗС, які продають

За даними російських ЗМІ, останнім часом кількість оголошень про продаж автозаправних станцій різко зросла. Ціни дуже різні — від 1 до 150 мільйонів рублів за одну АЗС. Вартість залежить від розташування, стану обладнання, віку станції та наявності франшизи.

У деяких регіонах продають одразу цілі мережі. Наприклад, в Уфі виставили на продаж мережу з 13 заправок за 350 мільйонів рублів.

Чому власники позбуваються бізнесу

На це їх штовхає все гостріший дефіцит пального. Так, незалежні оператори отримують бензин і дизель за залишковим принципом. Спочатку пальне розподіляють між великими нафтовими компаніями, потім між регіональними мережами, а невеликим АЗС або не вистачає обсягів, або доводиться купувати пальне за значно вищими цінами.

Ситуація ще більше погіршилася після атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Через це виникли перебої із виробництвом і постачанням пального.

Навіть великі нафтові компанії продають заправки

Позбутися частини своїх АЗС вирішили не лише незалежні оператори. Наприклад, "Газпром" виставив на продаж заправки в Астраханській, Ростовській, Тамбовській та Нижньогородській областях. Подібні оголошення з'явилися і від "Лукойла".

Що відбувається з російською нафтовою галуззю

Нафтова галузь Росії опинилась під тиском через регулярні удари українських безпілотників по стратегічних об'єктах. Останньою ціллю став Омський нафтопереробний завод у Сибіру. Тоді дрони пролетіли близько 2400 кілометрів, що стало рекордною дальністю атаки з початку війни. Тепер навіть віддалені підприємства, які раніше вважалися безпечними, більше не захищені від ударів.

Росії все складніше забезпечити захист усієї нафтової інфраструктури. Через величезну територію країни систем протиповітряної оборони не вистачає для прикриття всіх нафтопереробних заводів, нафтобаз і транспортної інфраструктури. Під загрозою можуть опинитися ще більше ключових об'єктів, що призведе до проблем з переробкою нафти, логістикою та експортом енергоносіїв.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні набули чинності нові правила продажу пального із обов'язковим додаванням біоетанолу. Також на АЗС мають з'явитися нові позначення бензину та дизеля, хоча для більшості водіїв зміни будуть майже непомітними.

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