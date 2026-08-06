Сонячна станція на балконі: коли доведеться отримувати дозвіл від ОСББ

СЕС, людина в касці дивиться на багатоповерховий будинок. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Поставити об'єкти власної електрогенерації на балконі власної квартири у більшості випадків можна без жодних окремих погоджень. Однак те, чи доведеться вам іти за дозволом до ОСББ чи управителя, залежить від одного головного фактора — де саме ви збираєтеся кріпити обладнання.

Про це повідомляє OBOZ.UA, передають Новини.LIVE.

Де потрібен дозвіл

Головне правило тут просте — усе залежить від меж приватної власності.

Якщо ви ставите панелі всередині балкона чи лоджії у власній квартирі і це не змінює зовнішній вигляд будівлі та не зачіпає спільні стіни, то жодні документи, в такому випадку, не потрібні. Якщо ж ви плануєте винести панелі на зовнішній фасад будинку або поставити їх на даху, доведеться домовлятися. Фасад і дах вважаються спільною власністю всіх мешканців. Тому перед монтажем треба отримати згоду від ОСББ або управителя будинку за їхньою внутрішньою процедурою.

Що врахувати перед купівлею

Самого лише бажання зекономити на світлі замало. Експерти радять звернути увагу на декілька важливих деталей та врахувати їх про монтажі обладнання:

Панелі мають бути зафіксовані так, щоб їх не зірвало сильною бурею чи вітром. Адже це пряма загроза для перехожих під будинком. Якщо на вашому балконі передбачений евакуаційний вихід, то конструкція не повинна заважати драбинам чи проходам у разі екстренних ситуацій. Балкон має отримувати достатньо сонця. Найкраще підходять південна, південно-східна або південно-західна сторони. Якщо балкон "дивиться" на північ або постійно перебуває в тіні сусідніх висоток, станція даватиме дуже мало енергії, якої вистачить всього на декілька годин. Самі по собі сонячні батареї не дадуть світла, коли в мережі зникне струм. Щоб використовувати їх як резервне джерело під час відключень, обов'язково потрібно додаткове встановлення інвертора та акумулятора, який накопичуватиме зібрану енергію.

Сонячні станції у багатоповерхівках можуть живити не лише окремі квартири. Наприклад, в одному зі столичних будинків мешканці встановили загальну СЕС, яка забезпечує півтори доби безперервної роботи ліфта та живить освітлення у під'їздах під час тривалих відключень.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про встановлення власного вітрогенератора. Вітрова турбіна складається з кабелів, інвертора, вежі та вітряка. За рахунок того, що під час вітру лопаті починають активно обертатись, енергія йде до інвертора, який і виробляє електрику.

Також Новини.LIVE повідомляли скільки українцям доведеться бути без світла у разі можливих відключень через спеку. Якщо температура повітря триматиметься в балансі 30-34 градусів тепла, в такому випадку енергосистема зможе функціонувати без обмежень. Проте якщо вище і триматиметься понад тиждень, тоді знадобиться розвантаження енергосистеми.