Нафтова галузь РФ під загрозою: українські дрони можуть долетіти до нових цілей

Удар по Омському НПЗ, український дрон. Фото: Reuters, АрміяInform. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українські безпілотники продовжують бити все далі по території Росії. Днями вони атакували Омський нафтопереробний завод у Сибіру, пролетівши близько 2400 кілометрів. Наразі це найдальший удар українських дронів від початку війни.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Новини.LIVE.

Безпілотники летіли в повітрі понад 12 годин. За словами видання, ця атака показала, що навіть об'єкти за тисячі кілометрів від України більше не є недосяжними.

Чи зможе Росія захистити всі важливі об'єкти

Після таких атак Кремлю доводиться думати, як убезпечити сотні заводів, військових баз та інших стратегічних об'єктів.

Як пише The Telegraph, зробити це непросто. Росія має дуже велику територію, а систем протиповітряної оборони недостатньо, щоб прикрити кожен важливий об'єкт. Тому зараз найбільше захищають Москву, Санкт-Петербург і райони поблизу фронту.

Омський нафтопереробний завод, який атакували дрони, власної системи ППО не мав.

Що кажуть експерти

Експерт Кайл Глен вважає, що ця атака вкотре показала проблеми російської протиповітряної оборони.

"Якщо українські дрони проходять першу лінію захисту, то далі їх майже ніщо не може зупинити", — сказав він.

Крім того, російська ППО створювалася для захисту від літаків і ракет, а не від великої кількості безпілотників.

Чого очікувати далі

За даними компанії Fire Point, дрони FP-1 уже зараз можуть долати понад 3300 кілометрів, а виробляють їх близько 200 на день.

Експерт із ракетних технологій Фабіан Гоффманн вважає, що їхню дальність можна збільшити до 4000 кілометрів і навіть більше.

Якщо це станеться, українські безпілотники зможуть діставатися ще більшої кількості важливих об'єктів у Росії. Наприклад, до найбільшого заводу зі зрідженого газу на Ямалі, а також нафтопроводів й насосних станцій, через які транспортують нафту.

Що чекає російську економіку

Втім, марно чекати, що російська економіка обвалиться вже найближчим часом. Таку думку висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, прогнози про те, що економіка РФ може обвалитися вже найближчими місяцями, більше схожі на емоційні очікування, ніж на реальний економічний аналіз.

Експерт пояснив, що дефіцит товарів і пального — звична ситуація для країн, які тривалий час ведуть війну. Як приклад він навів Велику Британію, де після завершення Другої світової війни ще кілька років діяли талони на пальне та продукти. На його думку, Росія вже відчуває наслідки війни, яку сама розпочала, однак це ще не означає, що її економіка найближчим часом зазнає краху.

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