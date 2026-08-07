Без світла залишилися сотні населених пунктів: чи введуть графіки відключень 7 серпня

Енергетик ремонтує єлектромережу, дівчина без світла. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Нові російські атаки та погодні примхи знову залишили тисячі українців без електроенергії. Станом на ранок 7 серпня проблеми зі світлом зафіксовані у 12 областях. У 5 регіонах причиною стали російські обстріли енергетичної інфраструктури, ще в 7 — наслідки негоди. Водночас для решти споживачів хороша новина полягає в тому, що запровадження графіків відключень наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією Укренерго.

Де сьогодні є проблеми зі світлом

Через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі тимчасово без електропостачання залишаються окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях.

Енергетики працюють над відновленням мереж одразу після того, як це дозволяє безпекова ситуація, щоб якнайшвидше повернути електроенергію до домівок людей.

Де негода залишила людей без струму

Окрім наслідків війни, проблеми зі світлом виникли й через несприятливу погоду. Станом на ранок без електропостачання залишаються 118 населених пунктів у:

Житомирській;

Закарпатській;

Кіровоградській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій областях.

На місцях уже також працюють ремонтні бригади, які відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Чи будуть графіки відключень

Наразі обмеження споживання електроенергії для населення не плануються. Водночас енергетики наголошують, що ситуація в системі залишається напруженою, тому українців просять відповідально користуватися електроенергією.

Коли варто економити електроенергію

Фахівці рекомендують, за можливості, зменшити використання потужних електроприладів у період із 10:00 до 23:00. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та підтримати її стабільну роботу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія може зосередити нові атаки не лише на енергетичній інфраструктурі, а й на системах водопостачання. Україна готується до такого сценарію, посилюючи захист критичних об'єктів, встановлюючи модульні котельні та генератори, а також розраховуючи на додаткові системи ППО Patriot.

Також Новини.LIVE писали, як встановити сонячні панелі на балконі квартири. Здебільшого це можна зробити без дозволів. Проте якщо обладнання планують кріпити на фасаді чи даху будинку, які є спільною власністю мешканців, перед монтажем потрібно отримати згоду ОСББ або управителя будинку.