АЗС підвищили ціни на бензин і дизель: де пальне подорожчало найбільше

Авто на АЗС, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Українські мережі автозаправних станцій продовжують підвищувати вартість пального. За останні дні ціни зросли як на бензини, так і на дизельне пальне. В окремих мережах літр подорожчав одразу на 2 грн.

Про це свідчать дані моніторингу Нафторинку, передають Новини.LIVE.

На яких АЗС зросли ціни

Найбільше бензин подорожчав у мережі UKRNAFTA, де вартість усіх марок зросла на 2 грн за літр.

Також ціни переглянули й інші оператори:

SOCAR та AMIC підвищили вартість бензинів А-95 і А-95+ на 1 грн/л;

KLO збільшила ціну бензину А-92 на 1 грн/л, а інші марки бензину — на 50 коп./л.

Зміни торкнулися й дизельного пального. Зокрема:

UKRNAFTA підвищила ціни на всю лінійку дизеля на 2 грн/л;

у мережі БРСМ преміальний дизель подорожчав на 2 грн/л, звичайний — на 1,5 грн/л;

AMIC та UPG збільшили вартість дизельного пального на 1,5 грн/л;

KLO підняла ціни на дизель на 50 коп./л.

Водночас не всі оператори переглядали ціни у бік зростання. На АЗС SOCAR та OKKO дизельне пальне подешевшало на 1 грн за літр.

Чого чекати водіям найближчим часом

Як пояснив в ефірі Ранок.LIVE експерт паливного ринку Сергій Куюн, останніми тижнями український ринок утримував ціни завдяки запасам пального, закупленого раніше за нижчою вартістю.

Однак ці резерви вже майже повністю вичерпані. Надалі трейдерам доведеться закуповувати ресурс за актуальними світовими цінами, які є вищими.

Додатковий тиск на ринок створюють російські атаки на паливну інфраструктуру, а також ситуація на міжнародному нафтовому ринку.

Попри подорожчання, експерт запевняє, що повторення паливної кризи 2022 року не прогнозується. За його словами, український ринок уже адаптувався до роботи в умовах війни, а система постачання стала значно стійкішою.

Тож дефіциту бензину чи дизельного пального на АЗС не очікується. Водночас стабільне забезпечення паливом може коштувати дорожче, а це означає, що українським водіям варто бути готовими до подальшого поступового зростання цін.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у РФ власники АЗС масово позбуваються бізнесу. Останнім часом кількість оголошень про продаж автозаправних станцій різко зросла. Ціни дуже різні — від 1 до 150 мільйонів рублів за одну АЗС.

Також Новини.LIVE писали, хто керує українськими АЗС. Фактично вони зосереджені у руках трьох великих гравців. Найбільші мережі належать державній компанії, підприємцю із деревообробного бізнесу та власнику гірськолижних курортів.