Допомога на поховання військовослужбовця: сума та як отримати

Військова форма з емблемою української армії, гроші на військовій формі. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Родичі або люди, які взяли на себе організацію поховання військовослужбовця, можуть отримати від держави компенсацію понесених витрат. Для цього необхідно підтвердити право на виплату та подати визначений пакет документів. Водночас порядок оформлення залежить від того, чи перебував захисник на службі на момент смерті, чи вже був військовим пенсіонером.

Про це розповіли фахівці "Мережі права", передають Новини.LIVE.

Хто може отримати допомогу на поховання військового

Право на компенсацію має не лише сім'я загиблого. Закон дозволяє отримати виплату будь-якій особі, яка фактично організувала поховання та може підтвердити це документально.

Найчастіше за допомогою звертаються дружина або чоловік, батьки чи діти військового. Однак під час війни організацію поховання нерідко беруть на себе побратими, друзі або інші родичі. У такому випадку саме вони можуть стати отримувачами коштів, якщо нададуть необхідні документи.

Порядок оформлення також залежить від статусу померлого. Якщо військовослужбовець перебував на службі, заяву слід подавати через військову частину або відповідне силове відомство, зокрема Міністерство оборони, СБУ, МВС чи ДПСУ.

Для військових пенсіонерів або ветеранів, які вже були звільнені зі служби, виплати оформлює Пенсійний фонд України.

Окремі гарантії передбачені для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони мають право на безоплатне поховання, яке організовують органи місцевої влади. До переліку послуг входять оформлення необхідних документів, надання труни, вінків, ритуального транспорту, підготовка місця поховання або кремація.

Якщо ж родина вирішила самостійно організувати поховання, вона не втрачає права звернутися за грошовою компенсацією. Водночас така допомога виплачується лише один раз і одному заявнику.

Який розмір виплати у 2026 році

Розмір допомоги визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на дату смерті військовослужбовця.

У 2026 році, коли цей показник становить 3 192 грн, одноразова допомога дорівнює п'яти прожитковим мінімумам, тобто 15 960 грн.

Для військових пенсіонерів діють інші правила. У такому випадку родина отримує суму, що відповідає трьом місячним пенсіям померлого, але вона не може бути меншою за п'ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Крім державної компенсації, окремі громади можуть надавати власну підтримку. Це може бути як повністю безоплатна організація поховання, так і додаткова грошова допомога, розмір якої визначає місцева влада.

Які документи потрібно підготувати

Оформлення допомоги починається з отримання лікарського свідоцтва про смерть. На його підставі у відділі ДРАЦС видають свідоцтво про смерть та витяг із Державного реєстру актів цивільного стану, який є одним із ключових документів для призначення виплати.

Якщо військовослужбовець загинув під час проходження служби, документи подаються командиру військової частини. Коли зробити це безпосередньо неможливо, допомогу із підготовкою документів та їх передачею має надати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Для оформлення компенсації, як правило, необхідні:

заява про призначення допомоги;

свідоцтво про смерть та його копія;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про смерть;

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

документ, який підтверджує родинний зв'язок із загиблим (за наявності);

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує проходження служби.

Після подання документів заяву розглядають у пріоритетному порядку. Водночас навіть незначні помилки в особистих даних або банківських реквізитах можуть стати причиною затримки виплати.

Коли перераховують кошти

Після перевірки документів гроші перераховують у безготівковій формі на особистий банківський рахунок заявника.

Використовувати рахунок або банківську картку померлого військовослужбовця не можна. Після державної реєстрації смерті банки блокують доступ до таких рахунків до завершення спадкової процедури.

У більшості випадків кошти надходять протягом 7–15 робочих днів після отримання військовою частиною фінансування з державного бюджету. Якщо гроші не надійшли протягом місяця, заявник може звернутися із письмовим запитом до військової частини або ТЦК та СП, щоб дізнатися причину затримки.

Бувають і випадки, коли всі витрати на поховання бере на себе військова частина або місцева громада. Тоді окрема грошова компенсація може не призначатися, адже послуги вже оплачені державою. Проте якщо родичі додатково оплачували окремі ритуальні товари чи послуги власним коштом, вони можуть звернутися за відшкодуванням таких витрат у межах установлених норм.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно родинам загиблих військовослужбовців декларувати допомогу у 15 млн грн. Ця сума також вважається доходом. Водночас деяким отримувачам виплат необхідно повідомляти податкову про зміни в майновому стані.

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