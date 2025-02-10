Пільги та виплати у 2025 році — про що знають не всі українці віком 60+

Чоловік похилого віку. Фото: Pexels

У 2025 році українці, яким виповнилось 60 років, можуть претендувати на кілька видів фінансової та соціальної підтримки. Це додаткові виплати, пільги, міжнародні благодійні програми та різноманітні надбавки. Однак багато громадян похилого віку не знають про свої права, а тому можуть залишитися без важливої підтримки.

Про те, які додаткові виплати та пільги можуть отримати українці 60+ у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яку фінансову підтримку можна отримати у 2025 році

Особи, які мешкають у зонах бойових дій і отримують пенсію менше ніж 3 250 грн, можуть претендувати на грошову допомогу від ООН. Окремі доплати передбачені й для самотніх пенсіонерів віком від 80 років.

Міністерство соціальної політики України продовжує фінансову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема пенсіонерів. Розмір виплат у 2025 році:

2 000 грн — на одну особу;

3 000 грн — на дитину або особу з інвалідністю.

Ця допомога спрямована на забезпечення базових потреб — житла, харчування, медичних витрат. Наразі уряд працює над покращенням механізмів підтримки ВПО, аби зробити допомогу більш ефективною та доступною.

Також у 2025 році продовжить діяти соціальна пенсія для тих, хто не набув необхідного страхового стажу. Її розмір визначатиметься відповідно до розрахунку різниці між прожитковим мінімумом і середньомісячним доходом родини.

Які пільги доступні українцям 60+

Громадяни, яким виповнилось 60 років, можуть скористатися різними формами державної підтримки, серед яких:

Безплатний транспорт

Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті (автобуси, трамваї, тролейбуси, маршрутки). Також передбачено пільговий проїзд у приміських електричках та можливість отримати спеціальну транспортну картку для безплатного користування транспортом.

Комунальні пільги для пенсіонерів

Деякі категорії пенсіонерів мають право на часткове або повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Це стосується ветеранів праці, учасників бойових дій, осіб із заслугами перед державою, а також працівників соціально важливих сфер (освіта, медицина, культура), які проживають у сільській місцевості.

Субсидії на комунальні послуги

Люди похилого віку з низьким рівнем доходу можуть оформити субсидію для часткової компенсації витрат на оплату житла, газу, водопостачання та електроенергії. Подати заявку можна онлайн або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Медична підтримка

Програма "Доступні ліки" дозволяє отримувати певні медичні препарати безплатно або зі значною знижкою. Також пенсіонери можуть розраховувати на часткову компенсацію санаторно-курортного лікування.

Юридичні послуги

Пенсіонери можуть скористатися державною програмою правової підтримки, що включає консультації з юридичних питань, допомогу у складанні документів, вирішення спадкових справ та суперечок із державними установами.

Пільги можуть відрізнятися залежно від регіону, тому варто уточнювати деталі у місцевих органах соцзахисту. Для отримання більшості пільг необхідно надати підтверджувальні документи (пенсійне посвідчення, довідку про доходи тощо).

Раніше ми писали, що тривалий стаж роботи не завжди гарантує значні пенсійні виплати. У 2025 році розмір пенсії українців, які пропрацювали 40 років, визначатиметься низкою ключових чинників.

Також ми розповідали, що оператори зв’язку пропонують безліч тарифних планів, орієнтованих на різні категорії абонентів. Для людей у віці, які цінують насамперед можливість спілкування, ідеальним варіантом стануть пакети з базовими послугами та невисокою абонплатою.