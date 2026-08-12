Чи треба виписувати дітей заради субсидії: пенсіонерам пояснили

Жінка тримає рахунок за комуналку в руках. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Реєстрація дітей у квартирі або будинку, де вони фактично давно не проживають, не є автоматичною підставою для відмови у житловій субсидії. Пенсіонерам не обов’язково спочатку знімати таких родичів із реєстрації, однак факт їхнього проживання за іншою адресою доведеться підтвердити.

Про це в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна розповів адвокат Руслан Ружицький, передають Новини.LIVE.

Як призначають субсидію

За словами адвоката, якщо кількість зареєстрованих у житлі людей більша за кількість тих, хто там реально проживає, субсидія може розраховуватися з урахуванням фактичного складу домогосподарства.

Відповідно до пункту 25 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року, у такій ситуації допомогу можуть призначити на людей, які фактично проживають у помешканні.

Тобто сама реєстрація дітей за певною адресою ще не означає, що їх автоматично врахують під час розрахунку субсидії.

Як підтвердити, що дитина живе в іншому місці

Факт фактичного проживання меншої кількості людей можна підтвердити актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Також органам, які призначають субсидію, можна надати документи, що підтверджують проживання дітей в іншому населеному пункті або за кордоном.

Серед таких доказів можуть бути:

документи про місце проживання;

підтвердження працевлаштування в іншому місті чи країні;

документи про навчання;

підтвердження перебування за кордоном;

інші документи, які свідчать про фактичне непроживання за адресою реєстрації.

Таким чином, пенсіонерам не потрібно спочатку знімати дітей із реєстрації, якщо вони давно проживають в іншому місці. Для призначення субсидії достатньо належним чином підтвердити, що ці люди фактично не мешкають у відповідному будинку чи квартирі.

Це дає можливість оформити державну допомогу навіть у ситуації, коли склад зареєстрованих мешканців не відповідає фактичному складу домогосподарства.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому нові заявники уже не зможуть отримати "повну" субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів допомогу продовжили автоматично на новий період — із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Проте у деяких випадках громадянам потрібно самостійно подати заяву.

Також Новини.LIVE писали, який розмір субсидії на тверде паливо у 2026 році. Суму виплати визначають індивідуально — вона залежить від доходів сім'ї. У 2026 році базовий норматив становить 2 тонни твердого палива на домогосподарство.