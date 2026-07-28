Чи бігти до обмінників: у Нацбанку розвіяли головний страх українців

Руки тримають євро, обмін валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Російські війська щодня завдають ударів по українських портах, намагаючись повністю зупинити вивезення нашого зерна та іншої продукції за кордон. Саме через порти до України надходила значна частина іноземної валюти від продажу товарів. Проте жодних підставних причин для хвилювань немає.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів член ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.

Звідки нестача валюти

Коли країна продає за кордон менше товарів, вона отримує менше доларів та євро. У результаті виникає дефіцитне становище — нестача іноземних грошей всередині країни.

За даними експерта, ця нестача виявилася дуже великою і ще минулого року перевищила позначку в 50 мільярдів доларів. Зараз, через постійні обстріли та зупинку багатьох морських маршрутів, продавати аграрну продукцію стає дедалі важче. Це створює величезне навантаження на українських фермерів та весь бізнес, який працює на експорт.

Проте звичайним громадянам не варто хвилюватися за свої заощадження. У Нацбанку є великі грошові резерви, які накопичували саме для таких складних моментів. Завдяки цим запасам держава може вчасно виходити на ринок, продавати потрібну кількість доларів і таким чином гасити будь-які коливання. Тому різкого стрибка цін або раптового знецінення гривні очікувати не варто.

Хто зараз купує найбільше валют

Незважаючи на регулярні новини про атаки на морську інфраструктуру, на ринку немає паніки. Ані звичайні люди, ані підприємства не біжать масово скуповувати валюту.

Слід розуміти, що головні покупці долару та євро в Україні зараз зовсім інші:

Енергетичні компанії купують валюту для того, щоб завозити в країну обладнання, паливо та готуватися до важких періодів. Оборонні підприємства. Гроші йдуть на закупівлю зброї, техніки та спеціальних матеріалів для нашого війська.

Оскільки такі закупівлі відбуваються не щодня, а за графіком під час підписання нових угод, попит на гроші в країні змінюється хвилями. В один тиждень купують більше, в інший — менше. Це абсолютно стабільний процес, який не розгойдує ринок.

Ситуація в обмінниках

Звичайні громадяни купують і продають валюту абсолютно спокійно. Поведінка людей зараз нічим не відрізняється від того, що було місяць чи півтора тому.

Тимчасовий сплеск інтересу до купівлі валюти спостерігався лише тоді, коли спалахнули військові дії на Близькому Сході. Тоді люди трохи похвилювалися через загальну світову невизначеність і почали частіше ходити до обмінників. Проте цей стрибок швидко минув. Ринок одразу повернувся до звичних та спокійних показників.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про те, як податкова може відслідковувати гроші громадян за кордоном. Дані передаються з популярних міжнародних сервісів переказу коштів таких як Revolut, Wise, Payoneer та інші. Якщо користувач підтверджує своє резиденство в одному з додатків, всі дані автоматично передаються в ДПС.

Також Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку зможуть отримати 120 000 гривень. Користувачі карток АТБ від Visa та Ощадбанку зможуть взяти участь в розіграші сертифікатів номіналом на круглу суму. Акція охопить всі території України, крім тимчасово окупованих.