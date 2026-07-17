Земля у спадок: як оформити право власності та що робити без документів на ділянку

Як успадкувати земельну ділянку в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Отримання у спадщину земельної ділянки має свої особливості. Тож українцям варто знати, як правильно оформити ділянку у 2026 році та що робити, якщо виникли проблеми з документами.

Про те, що потрібно знати українцям про спадкування земельних ділянок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення фахівців "Безоплатної правничої допомоги".

Як може відбуватись спадкування земельної ділянки

Начальниця відділу Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Жалобна пояснила, що земельну ділянку можна успадкувати за заповітом або за законом. При цьому новий власник отримує землю зі збереженням її цільового призначення.

Якщо заповіту немає, спадщина переходить до родичів відповідно до черговості, визначеної законом. Однак окремі категорії людей мають право на обов'язкову частку спадщини незалежно від змісту заповіту. Це:

неповнолітні діти;

чоловік чи дружина;

непрацездатні батьки;

повнолітні непрацездатні діти.

Як оформити спадщину на земельну ділянку в Україні

Перший крок для оформлення спадщини — звернутися до нотаріуса із заявою протягом шести місяців після смерті власника земельної ділянки. Заяву подають за останнім місцем проживання померлого або, якщо його встановити неможливо, за місцем розташування земельної ділянки.

Після відкриття спадкової справи нотаріус перевіряє документи та інформацію про право власності. Якщо земельна ділянка зареєстрована, а також має кадастровий номер, спадкоємець без проблем отримає свідоцтво про право на спадщину.

Втім, якщо ділянка не має кадастрового номера або документи на неї втрачені чи пошкоджені, процедура ускладнюється.

Що робити, якщо кадастровий номер у земельної ділянки відсутній

У випадку відсутності кадастрового номера спадкоємцю потрібно звернутися до землевпорядної організації та:

виготовити технічну документацію;

отримати кадастровий номер та витяг із Державного земельного кадастру.

Після цього можна знову звернутися до нотаріуса для завершення оформлення спадщини.

Що робити, якщо немає документів на землю

Якщо ж документів, які підтверджують право власності померлого на землю, не залишилося, питання доведеться вирішувати через суд. Після набрання рішенням суду законної сили право власності необхідно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав. Лише після цього спадкоємець стане повноправним власником земельної ділянки.

Раніше Новини.LIVE писали, що ціни на сільськогосподарські землі в Україні продовжують рости. У 2026 році середня вартість гектара становила 75,1 тис. грн — це на 26% більше, ніж торік. При цьому ціни дуже відрізняються залежно від області: подекуди земля може бути майже у 4 рази дорожчою.

Також Новини.LIVE розповідали, що заповіт — це письмовий документ, де людина вказує, кому залишить своє майно після смерті. В ньому зазначається дата та місце складання, а завіряє нотаріус або інша уповноважена особа. За потреби можуть бути присутні свідки.