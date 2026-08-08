Захист ринку та жорсткий контроль: які вимоги висунула Польща для транзиту українського зерна

Український прикордонник оглядає фуру, чоловік дивиться на зерно. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Україна намагається відкрити нові логістичні маршрути через п'ять європейських країн для безперебійного транзиту агропродукції до держав Африки та Азії. Проте ці переговори зіштовхнулися з категоричним опором польських фермерів, які досі рахують збитки від обвалу внутрішніх цін три роки тому. Ситуацію загострює наближення парламентських виборів у Польщі, що перетворює питання логістики на інструмент гострої політичної боротьби.

Що хочуть та чого бояться поляки розповіли в Агробізнес Сьогодні, передають Новини.LIVE.

Чого вимагають польські фермери

Урядовці в Києві наполягають, що йдеться виключно про транзит. Проте польська сторона при цьому згадує події 2022 та 2023 років. Тоді значна частина українського зерна, яка мала б лише перетнути країну транзитом, залишилась на внутрішньому ринку Польщі, спровокувавши масштабну кризу та протести.

Президентка Польської спілки виробників зернових Юстина Ясінська наголошує, що фермери вимагають не декларацій, а жорсткого контролю обсягів перевезень та реальних механізмів захисту власних доходів.

В свою чергу, польські аграрії не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто хочуть бути впевненими, що кожна тонна українського зерна гарантовано покине межі ЄС.

Логістична складність та майбутні вибори в Польщі

Навіть за умови вирішення фермерських суперечок, український експорт наражається на інфраструктурні бар'єри. Залучення польських портів Гданська, Гдині та комплексу Щецин-Свіноуйсьце означає різке збільшення навантаження на залізницю. Водночас у період після жниварств, ці термінали критично можуть бути необхідні польським експортерам для відвантаження власного врожаю.

До логістики додається й політичний розрахунок. За оцінками місцевих експертів, за рік до парламентських виборів уряд Польщі навряд ризикне ухвалювати подібні рішення на тлі загострення польсько-українських відносин.

Через сукупність усіх факторів Україні може виявитися значно простіше погодити транзитні коридори з Угорщиною чи Словаччиною, аніж розблокувати польський напрямок.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що виявила лабораторія в так званих "польських" молочних продуктах. За словами експертів, лише одна з п'яти позицій пройшла перевірку. Продукцію купували на ринку, де продавці не змогли достеменно пояснити де придбали продукти.

Також Новини.LIVE повідомляли, які галузі аграрного сектору опинились в експортній блокаді. За словами експертів, не лише зерно зараз страждає від сильних збитків. На відміну від інших культур, йому найлегше можна знайти альтернативу в транспортуванні.