Захист ринку та жорсткий контроль: які вимоги висунула Польща для транзиту українського зерна
Україна намагається відкрити нові логістичні маршрути через п'ять європейських країн для безперебійного транзиту агропродукції до держав Африки та Азії. Проте ці переговори зіштовхнулися з категоричним опором польських фермерів, які досі рахують збитки від обвалу внутрішніх цін три роки тому. Ситуацію загострює наближення парламентських виборів у Польщі, що перетворює питання логістики на інструмент гострої політичної боротьби.
Що хочуть та чого бояться поляки розповіли в Агробізнес Сьогодні, передають Новини.LIVE.
Чого вимагають польські фермери
Урядовці в Києві наполягають, що йдеться виключно про транзит. Проте польська сторона при цьому згадує події 2022 та 2023 років. Тоді значна частина українського зерна, яка мала б лише перетнути країну транзитом, залишилась на внутрішньому ринку Польщі, спровокувавши масштабну кризу та протести.
Президентка Польської спілки виробників зернових Юстина Ясінська наголошує, що фермери вимагають не декларацій, а жорсткого контролю обсягів перевезень та реальних механізмів захисту власних доходів.
В свою чергу, польські аграрії не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто хочуть бути впевненими, що кожна тонна українського зерна гарантовано покине межі ЄС.
Логістична складність та майбутні вибори в Польщі
Навіть за умови вирішення фермерських суперечок, український експорт наражається на інфраструктурні бар'єри. Залучення польських портів Гданська, Гдині та комплексу Щецин-Свіноуйсьце означає різке збільшення навантаження на залізницю. Водночас у період після жниварств, ці термінали критично можуть бути необхідні польським експортерам для відвантаження власного врожаю.
До логістики додається й політичний розрахунок. За оцінками місцевих експертів, за рік до парламентських виборів уряд Польщі навряд ризикне ухвалювати подібні рішення на тлі загострення польсько-українських відносин.
Через сукупність усіх факторів Україні може виявитися значно простіше погодити транзитні коридори з Угорщиною чи Словаччиною, аніж розблокувати польський напрямок.
Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що виявила лабораторія в так званих "польських" молочних продуктах. За словами експертів, лише одна з п'яти позицій пройшла перевірку. Продукцію купували на ринку, де продавці не змогли достеменно пояснити де придбали продукти.
Також Новини.LIVE повідомляли, які галузі аграрного сектору опинились в експортній блокаді. За словами експертів, не лише зерно зараз страждає від сильних збитків. На відміну від інших культур, йому найлегше можна знайти альтернативу в транспортуванні.
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