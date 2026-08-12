Виручка від малини злетіла на 65%: як пройшов ягідний сезон

Руки перебирають малину, конвеєр. Фото: УНІАН.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Український агросектор заморожених ягід завершив черговий експортний сезон. На тлі суттєвого зростання виручки та цін у сегменті замороженої малини, ринок зіткнувся із серйозним дефіцитом та падінням обсягів чорниці.

Про це свідчать дані від Ukrainian Berries Association, передають Новини.LIVE.

Ціновий ривок малини і рекордна виручка

Сезон виявився надзвичайно успішним для українських експортерів замороженої малини. Загальний обсяг поставок зріс на 7% і досяг 63,3 тисяч тонн.

Завдяки високому попиту та сприятливим умовам для зростання середня експортна ціна зросла одразу на 54% — до 3,96 євро за кілограм. Це дозволило згенерувати рекордну експортну виручку у розмірі 250,8 мільйонів євро, що на 65% більше, ніж у попередньому сезоні. Навіть під кінець сезону, у травні, ціна утримувалася на високому рівні в 3,95 євро за кілограм. Основними імпортерами української малини залишалися Польща, Чехія та Німеччина.

Дефіцит чорниці скоротив експорт

На противагу малині, сегмент замороженої чорниці пройшов через важкий період. Через нестачу продукції сукупний обсяг експорту впав до 7,6 тисяч тонн проти 24,4 тисяч тонн роком раніше. Експерти зазначають, що падіння сягнуло аж на 69%.

Навіть суттєвий стрибок середньої ціни до 5,85 євро за кілограм не зміг повністю компенсувати втрачені обсяги. Загальний виторг від експорту чорниці скоротився на 40% і склав всього 44,5 мільйонів євро. Найбільші обсяги української чорниці придбали покупці з Польщі, Австрії та Чехії.

У категорії інших заморожених ягід експорт склав 10,3 тисяч тонн на суму 18,3 мільйонів євро при середній вартості 1,78 євро за кілограм. Тут основними покупцями так само стали Польща, Чехія та Німеччина.

Прогнози на новий сезон

Експерти передбачають, що європейський ринок залишатиметься сприятливим для українських виробників замороженої продукції.

Головним чинником підтримки високих цін стане очікуване скорочення врожаю малини в Сербії. Це один з масштабних експортерів ринку ягід. Там очікують падіння на 20–30%. Також зазначають про нестабільний стан плантацій у Польщі. Фахівці закликають українських аграріїв заздалегідь формувати експортні стратегії, контрактувати обсяги та планувати закупівлю ресурсів на новий сезон.

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