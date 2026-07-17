Україна втрачає родючі землі: які області мають найкращі та найгірші грунти

Поле пшениці, чорнозем. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Україна завжди було відома своїми чорноземами. На більшості територій грунти були багатими на гумус і поживні речовини. Але через десятиліття інтенсивного використання землі без достатнього відновлення частина українських грунтів виснажується і вже не має такої якості, як раніше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дослідження Інституту охорони грунтів.

Де в Україні найродючіші грунти

Кіровоградська та Харківська області залишаються лідерами за якістю земель. Там ґрунти мають високий вміст гумусу, достатню кількість поживних речовин і сприятливі показники кислотності.

Найбільше погіршення якості земель зафіксували у Сумській області. Раніше цей регіон вважався одним із найбільш родючих в Україні, але через тривале інтенсивне використання грунти поступово виснажуються.

Які області мають проблеми з грунтами

Найнижчі показники якості земель також зафіксували у Волинській та Житомирській областях. Вони розташовані в зоні Полісся, де грунти часто мають підвищену кислотність і менше гумусу. У середньому вміст гумусу в грунтах Полісся становить близько 2,43%.

Більшість українських областей мають грунти середньої якості. Фахівці розділяють їх на вищий і нижчий рівні середнього класу.

Чого не вистачає українським землям

Дослідження показують, що в українських грунтах поступово зменшується кількість важливих елементів — фосфору та калію, які потрібні для нормального росту рослин.

Найбільший дефіцит гумусу зафіксували в Одеській, Черкаській та Запорізькій областях. Там землі втрачають органічні речовини через недостатнє внесення добрив і повернення рослинних решток у ґрунт.

Як перевіряли стан українських земель

Інститут охорони грунтів досліджує українські землі ще з 1964 року. Під час останнього масштабного обстеження фахівці взяли близько 800 тисяч зразків ґрунту з підконтрольних Україні територій і перевірили їх більш ніж за 20 показниками.

Нові результати наступного етапу досліджень мають показати, як змінився стан українських земель за останні роки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські аграрії стикаються з новими викликами через атаки на портову інфраструктуру та ускладнення експорту зерна. Стало відомо, що пошкодження чорноморських портів уже призвели до скорочення можливостей для перевалки зернових.

Ще Новини.LIVE писали, що українські удари по російських суднах ускладнили експорт зерна через Азовське море. Тепер Росія змушена шукати альтернативні маршрути для перевезення аграрної продукції, оскільки один із важливих напрямків опинився під загрозою.