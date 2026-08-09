Україна програє Росії ринок гречки: як використання Раундапу знищує наш експорт

Чоловік дивиться в далечінь, гречка. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Бажання швидко зібрати врожай та економія на спецтехніці коштують Україні всієї експортної галузі. Масове застосування відомого хімікату Раундап перед жнивами блокує формування великих і чистих партій гречки. І замість того, щоб підкорювати світовий ринок, вітчизняні виробники програють свої позиції Росії.

Про проблему контролю якості, ризики для переробників та шлях до стандартів ЄС розповіли Telegraf, передають Новини.LIVE.

Чому Україна поки поступається Росії на ринку

За словами експертів, Росія фактично перехопила експортні можливості України. Вирощуючи близько мільйон тонн гречки на рік, РФ споживає лише 800 тисяч тонн. Інші 200 тисяч тонн спрямовує на експорт. Переважно до Китаю.

Попри те, що в Росії також використовують Раундап задля збору, то величезні площі посівів дозволяють їм формувати великі партії з регіонів, де не застосовувався хімікат.

В Україні ж річний обсяг виробництва становить лише близько 80 тисяч тонн. Вирощуванням займаються переважно дрібні фермери та одноосібники. Через відсутність спецтехніки, аграріям дешевше та простіше обробити посіви Раундапом для швидкого підсушування, що унеможливлює формування великих і гарантовано чистих експортних партій.

Проблеми з лабораторним контролем та занепокоєння іноземців

Оскільки гречка цвіте та росте практично до морозів, вона потребує підсушування. Проте використання Раундапу викликає занепокоєння в іноземних покупців. Через це аграрії змушені перевіряти в лабораторіях крупу на наявність можливих надлишків пестицидів від хімікату.

Перевірка однієї дрібної партії на залишки пестицидів коштує занадто дорого. А формувати збірні партії від десятків дрібних господарств без ризику браку неможливо.

Проте Житомирський та Змельницький заводи вже звернулися до асоціації з проханням домагатися повної заборони використання Раундапу, адже вони змушені нести величезні фінансові ризики під час контролю якості сировини.

Заборона на законодавчому рівні

Міжнародна асоціація гречки вже подала до уряду пропозиції щодо законодавчої заборони використання Раундапу гречки, що є необхідним кроком на шляху до уніфікації українських норм із вимогами Європейського Союзу.

Експерти наголошують, що гречка — це цінний дієтичний продукт. У країнах Бенілюксу гречку продають через аптечні мережі для людей із цукровим діабетом. Україна має всі шанси зробити цю культуру своєю візитівкою у світі, але для цього виробники повинні відмовитися від короткострокової економії та перейти на безпечні технології вирощування.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому в серпні цінники на гречку можуть зрости. Від початку 2026 року гречана крупа вже подорожчала на понад 70%. Експерти зазначають, що на вплив росту цін впливає дуже багато різних факторів.

Також Новини.LIVE повідомляли про нові стандарти ЄС для експортерів з України. За словами фахівців, зміни торкнуться продавців худоби, м'яса та молочної продукції за кордон. Водночас Європа послабила вимоги до деяких позицій тваринного походження.