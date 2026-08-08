Працюють у збиток до 60% фермерів: чому агробізнес може збанкрутувати вже восени

Танкер, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Систематичні російські атаки на порти та блокування експорту ризикують завдати українському агросектору важкого удару. За оцінками експертів, збитки аграріїв можуть досягати від 2 до 4 мільярдів доларів прямих утрат протягом року. У разі затягування морської блокади понад половину спеціалізованих зернових господарств змушені будуть працювати за межею собівартості.

Про це повідомляє delo.ua, передають Новини.LIVE.

Логістична непередбаченість

Проблема полягає не стільки у фізичній втраті врожаю, скільки в неможливості його швидко продати за кордон. Раніше майже 90% аграрного експорту йшло морем. Тепер, навіть за максимального розгону портів, залізниці та автотранспорту, Україна спроможна вивозити лише від 3 до 3,5 мільйонів тонн на місяць. Коли при піковій потребі необхідно від 5 до 6,5 мільйонів тонн.

При відсутності кількості необхідних транспортувань зерна, випливають доволі серйозні проблеми для агросектору:

надлишок пропозиції всередині країни та дорога логістика вже збивають внутрішні закупівельні ціни на пшеницю до 6-7 тисяч гривень за тонну. Фермери втрачають близько від 50 до 70 доларів на кожній тонні;

якщо в середньому по країні збитковими ризикують стати 50-60% зернових господарств, то у прифронтових зонах та серед фермерів без власних елеваторів ця частка сягне 60-70%.

накопичення зерна за сезон всередині країни може застрягти 27-32 мільйонів тонн зернових та олійних культур понад пропускну спроможність альтернативних шляхів.

Коли очікувати збитки та хто може опинитись на межі дефолту

За словами експертів, кульмінація фінансово-логістичної кризи очікується в період із вересня по листопад. Тоді зберуться в купу витрати на нові жнива, посівну та погашення боргів.

Попри критичність ситуації, масового банкрутства прямо зараз немає. Ринок тримається за рахунок накопиченого раніше запасу. Проте він розподілений дуже нерівномірно. Найстійкішими залишаються великі агрохолдинги з власною переробкою, елеваторами та валютною виручкою.

Найбільш уразливими виявилися дрібні та середні виробники без потужностей зберігання, а також самі зернотрейдери, які працюють із низькою маржею та короткими позиками.

За оцінками фахівців, пройти сезон в умовах обмеженого експорту здатні лише 25% зернових компаній. Ще 35-45% зможуть продовжити роботу виключно за наявності кредитної підтримки на кшталт "5-7-9".

Допомога від держави

Нещодавно уряд анонсував фінансову підтримку для агросектору. За словами прем'єр-міністра, держава компенсує понад 2 мільярда гривень в банки для покриття відсотків замість аграріїв за програмою "5-7-9". Це зможе допомогти фермерам значно легше пройти експортну блокаду.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про всі переваги оновленої кредитної підтримки "5-7-9" для аграріїв від уряду. Відтепер аграрії зможуть залучати доступні позики на поповнення обігових грошей. Також нововведення дозволять агросектору розширити доступ до дешевого фінансування, а видача позик відбуватиметься у максимально стислі терміни.

Також Новини.LIVE розповідали, які ще галузі страждають від блокування експорту в морі. Гірничо-металургійні та олійні комлпекси завжди транспортувались по морю. За словами експертів, якщо зерну можна знайти логістичну альтернативу, то іншим галузям навряд.