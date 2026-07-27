"Польський" сир потрапив під перевірку: що виявили у лабораторії

Жінка на ринку роздивляється товар, молочна продукція. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Замість якісної європейської продукції покупці ризикують придбати дешеву імітацію, небезпечну для гаманця та власного здоров’я. Переважна більшість молочних товарів, які продаються на столичних ринках під виглядом польського імпорту є досить шкідливими. Про це свідчать результати лабораторного аналізу.

Розбирались у дослідженні молочних продуктів інтернет-портал "oboz.ua", передають Новини.LIVE.

Результати лабораторної експертизи

Для проведення професійного аналізу п'ять позицій вершкового масла та сиру було передано до лабораторії. Продавці зазначали, що виробником продукції є Польща.

Результати випробувань були наступними:

Твердий сир "Гауда" показав найгірший результат. Вміст молочного жиру заміщено пальмовими та іншими рослинними замінниками на 95%. Продавець продавав цей продукт під виглядом натурального польського сиру. Вершкове масло Maslo ekstra 82% (Mleczna Dolina) виявилося підробкою на 94%; Вершкове масло Maslo ekstra 82% (SM Mlekovita) містило майже 90% сторонніх немолочних жирів; Сир Brie Naturalny зафіксовано близько 34% рослинного замінника. Проте технологія виготовлення справжнього сиру з пліснявою категорично виключає використання подібних домішок.

Єдиним товаром, який повністю підтвердив свою якість та натуральність, виявилося масло Laciate Extra 83% (Mlekpol). У його складі лабораторія не виявила жодних відхилень від норми.

Схеми обману та невизначеність походження

Організатори перевірки підкреслюють, що встановити точне місце виготовлення товарів неможливо. Основна проблема таких продуктів із стихійних або неліцензованих ринків — повна відсутність україномовного маркування та відомостей про юридичного імпортера. Через це неможливо достеменно провести ідентифікацію продукту: чи це підробка, чи це позамитний завезений продукт.

Низька ціна — причина задуматись

Сигналом для занепокоєння має стати вартість продукту. Під час контрольної закупки пачки "масла" пропонували за ціною 45–55 гривень за 200 грамів. Якісний натуральний продукт роздрібної торгівлі коштує не менше 200 гривень за пів кіло упаковки.

Низький цінник сам по собі не завжди свідчить про злочин. Проте надто дешевий "імпортний" товар у більшості випадків сигналізує про підробку та заміну дорогих молочних жирів на дешеві рослинні аналоги.

Як обирати якісний продукт

Щоб не потрапити на гачок недобросовісних продавців, фахівці радять купувати молочну групу виключно в офіційних закладах торгівлі: супермаркети, гіпермаркети тощо. Також слід дотримуватись наступних рекомендацій при покупці товару іноземного походження:

на упаковці обов'язково має бути стікер або друк із чітким перекладом складу українською мовою;

наявність назви, адреси та контактів офіційного компанії-імпортера;

уникайте продуктів під назвою "сирний продукт" чи "спред";

уникайте покупок, якщо ціна імпортного товару в рази нижча за середню ринкову вартість українських аналогів.

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