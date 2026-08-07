ГЗК вже зупиняються: як заблоковані порти нищать металургію та олійний бізнес

Чоловік працює з металом, порт. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Попри загальну увагу до аграрного сектору, найбільша загроза втрати експортного потенціалу України зараз нависла над гірничо-металургійним комплексом та олійною галуззю. Через блокування морських портів країна опинилася на порозі вимушеної зупинки гігантів важкої промисловості, адже залізниця фізично не здатна вивезти великогабаритні вантажі.

Про це повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в етері проєкту Новини.LIVE.

Чому метал більш уразливий, ніж зерно

На відміну від кукурудзи чи іншої зернової культури, для транспортування якої можна знайти альтернативу, важка промисловість критично залежить від морської інфраструктури.

Залізна руда, чавун, сляби та квадратні заготовки вивозяться завжди переважно морем. А от гірничо-збагачувальні комбінати вже розпочали згортати роботу. Слідом за ними ризикують зупинитися й металургійні заводи. Зупинка комбінатів тягне за собою масові звільнення, втрату податкових надходжень та валютної ренти.

Суттєвих збитків зазнає й олійна галузь, яка так само орієнтувалася на морські термінали для постачання своєї продукції за кордон.

Відсутність альтернативної логістики

Вихід із цієї кризи можна було передбачити ще на початку повномасштабного вторгнення. Особливо зважаючи на постійну загрозу блокування портів.

"До цього треба було готуватися", — підкреслив Кущ.

Проте за словами експерта, за всі роки війни в Україні так і не було збудувано жодної гілки залізниці з європейською шириною колії. Такий маршрут міг би з'єднати західні логістичні хаби з європейською мережею. Без термінових урядових заходів та екстреної підтримки галузі країна ризикує остаточно втратити один із ключових стовпів своєї економіки.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що через відсутність експорту української кукурудзи страждає ринок Туреччини. За словами експертів, навіть щедрий врожай пшениці та ячменю не рятує ситуацію. Фахівці припускають, що дефіцит пропозиції триматиметься приблизно ще від 1 до 2 тижнів.

Також Новини.LIVE повідомляли про допомогу від уряду аграріям під час експортної блокади. Держава тепер бере на себе повну виплату відсотків за пільговими кредитами за програмою "5-7-9". За словами прем'єр-міністра, дана ініціатива не остання.