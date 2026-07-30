Бджоли можуть дорого обійтися: за які порушення карають пасічників

Пасічник збирає мед, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Встановити пасіку на власній земельній ділянці в Україні можна без спеціального дозволу, однак це не означає, що пасічник не має дотримуватися вимог законодавства. Якщо бджоли становлять загрозу для людей або власник ігнорує ветеринарно-санітарні правила, йому може загрожувати адміністративна відповідальність.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Хто може утримувати бджіл в Україні

Право займатися бджільництвом визначено Законом України "Про бджільництво". Утримувати бджіл можуть громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають необхідні знання або спеціальну підготовку, а також юридичні особи.

Для створення пасіки отримувати окремий дозвіл від органів державної влади чи місцевого самоврядування не потрібно.

Пасіка може складатися з будь-якої кількості бджолиних сімей, а також включати необхідні господарські приміщення, інвентар та обладнання. Розміщувати її дозволено на земельній ділянці, яка перебуває у власності або законному користуванні пасічника.

При цьому закон не обмежує максимально допустиму кількість вуликів, які може утримувати одна особа.

Разом із тим кожна пасіка повинна мати ветеринарно-санітарний паспорт. Цей документ необхідний для державного обліку, проведення профілактичних заходів і контролю за станом здоров'я бджіл.

Крім того, пасіку потрібно зареєструвати за місцем проживання власника або місцезнаходженням юридичної особи в органі місцевого самоврядування відповідно до встановленого порядку.

Яких правил необхідно дотримуватися під час облаштування пасіки

Основні вимоги до розміщення та утримання пасік визначені Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл, затвердженою наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України.

Документ передбачає, що:

територію стаціонарної пасіки необхідно огородити та обсадити деревами або кущами;

на кожну бджолину сім'ю слід передбачити приблизно 30–35 кв. м площі залежно від способу утримання;

якщо пасіка розташована на присадибній ділянці, її потрібно відгородити суцільним парканом заввишки не менше 2,5 метра, щоб бджоли підіймалися вище над територією, де перебувають люди.

Чи існують обмеження щодо відстані до сусідських будинків

Українське законодавство не визначає мінімальної відстані, на якій вулики повинні розміщуватися від житлових будинків або межі сусідньої земельної ділянки.

Також немає прямої заборони облаштовувати пасіку на присадибній території.

Водночас це не звільняє власника від обов'язку дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог і правил добросусідства. Якщо через неналежне утримання бджоли створюють небезпеку для оточення або завдають сусідам незручностей, це може стати підставою для звернення до суду.

Коли пасічника можуть притягнути до відповідальності

Якщо власник пасіки порушує вимоги законодавства щодо її утримання, контролюючі органи можуть застосувати до нього адміністративні санкції.

Крім того, у разі, якщо через неналежне облаштування пасіки виникає реальна загроза життю чи здоров'ю людей або порушуються ветеринарно-санітарні норми, суд може зобов'язати пасічника усунути виявлені порушення. У таких випадках сусіди також мають право захищати свої інтереси в судовому порядку.

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