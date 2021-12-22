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У Гренландії в полярну ніч зафіксували аномальну температуру

Екологія
22 грудня 16:07
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Температура сягнула +8,3 градусів Цельсія
У Гренландії в полярну ніч зафіксували аномальну температуру

У місті Каанаак в Гренладії зафіксували рекордно високу температуру повітря - +8,3 градуса Цельсія.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Рекордна температура в Гренландії

В останні дні на півночі Гренландії спостерігалася рекордно висока температура повітря. В одному з найпівнічніших міст на планеті Земля - Каанаак - 21 грудня було побито температурний рекорд.

Максимальна температура вдень виросла до +8,3 градуса. Хоча у регіоні зараз панує полярна ніч.

"Для таких високих широт з огляду на ще холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія!", - йдеться у повідомленні.

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Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
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Гренландія потепління
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