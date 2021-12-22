У Гренландії в полярну ніч зафіксували аномальну температуру

У місті Каанаак в Гренладії зафіксували рекордно високу температуру повітря - +8,3 градуса Цельсія.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Рекордна температура в Гренландії

В останні дні на півночі Гренландії спостерігалася рекордно висока температура повітря. В одному з найпівнічніших міст на планеті Земля - Каанаак - 21 грудня було побито температурний рекорд.

Максимальна температура вдень виросла до +8,3 градуса. Хоча у регіоні зараз панує полярна ніч.

"Для таких високих широт з огляду на ще холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія!", - йдеться у повідомленні.

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