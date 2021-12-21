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На Волині позашляховик влетів у мікроавтобус: троє дітей потрапили у реанімацію. Фото

ДТП
21 грудня 15:00
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У деяких постраждалих діагностували переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми
На Волині позашляховик влетів у мікроавтобус: троє дітей потрапили у реанімацію. Фото

У Волинській області поблизу села Верба Володимир-Волинського району сталася ДТП за участі позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення постраждали 8 людей, троє з яких - діти. Наразі вони перебувають у реанімації.

Про це повідомляє поліція регіону.

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ДТП на Волині

Так, автопригода сталася у понеділок, 20-го грудня, близько 19-ї години. Автомобіль Mitsubishi Pajero врізався у мікроавтобус Volkswagen Transporter T5. Через це постраждав водій позашляховика, а також четверо його пасажирів. Серед них - діти віком 11, 14 та 16 років. Зазначається, що всі вони є жителями Львова.

Крім того, травм зазнав і водій мікроавтобуса та четверо його пасажирів. Наразі усіх, крім водія Mitsubishi Pajero госпіталізували.

Аварія

За даними “Суспільного”, постраждалі діти знаходяться у реанімації. Крім того, виявилося, що у постраждалих діагностували переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми.

“У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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ДТП діти Волинська область
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