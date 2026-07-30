Не давайте ці трави кролям у серпні 2026: які рослини нашкодять тваринам

Годування кролів на фермі. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Серпень — час, коли багато господарів активно заготовляють зелень для кролів. Однак наприкінці літа на луках і городах з'являються рослини, які здатні нашкодити здоров'ю тварин.

Новини.LIVE з посиланням на House Rabbit Care & Behavior розповідає, які трави не можна давати кролям у серпні.

Чому деяка серпнева зелень небезпечна для кролів

Багато хто вважає, що будь-яка трава з городу чи поля підходить для кролів. Насправді це фатальна помилка, адже для цих тваринок навіть невелика кількість поганої зелені може стати причиною отруєння.

А у серпні до збору трав треба ставитися особливо уважно, адже рослинність у цей час сильно змінюється. Частина зелені уже переростає, втрачає соковитість, починає утворювати насіння або ж накопичувати більше токсичних речовин.

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Болиголов

Болиголов плямистий часто росте на узбіччях, пустирях, біля водойм та на вологих ділянках. У серпні він може активно цвісти та утворювати насіння, через що його легко випадково зібрати разом із безпечною травою. Рослина містить токсичні речовини, які негативно впливають на нервову систему тварин.

Болиголов плямистий цвіте. Фото: Pinterest

Пасльонові культури

У серпні на городах залишається багато рослин, які можуть здаватися придатними для корму, але насправді є небезпечними та можуть викликати отруєння. До них належать:

зелені частини картоплі;

листя томатів;

листя баклажанів;

бадилля перцю;

інших культури родини пасльонових.

Жовтець

Жовтець часто росте на луках і вологих місцях. У серпні його вже менше, але все ж можна натрапити на окремі рослини. Попри привабливий вигляд, ця культура містить речовини, які можуть подразнювати травну систему кролів. Особливо небезпечно давати її свіжозібраною.

Жовтець Сардинський. Фото: inaturalist.org

Дурман і беладона

Дурман звичайний часто з'являється на пустирях, біля компостних куп та на необроблених ділянках. Наприкінці літа він формує характерні плоди, тому стає більш помітним. Ягоди можуть привертати увагу, але для кролів ця рослина небезпечна.

Яку зелень можна давати кролям у серпні

Щоб раціон залишався безпечним, краще обирати добре відомі рослини. Кролям можна давати:

кульбабу;

подорожник;

кропиву після правильного підготування;

м'яту;

листя малини;

деякі лугові трави.

Однак навіть корисну зелень потрібно вводити поступово. Якщо тварина раніше її не їла, не варто одразу давати велику кількість. Перед годуванням траву потрібно перебрати, прибрати невідомі рослини, підсушити.

Головна помилка фермерів наприкінці літа

Безпечний корм — одна з головних умов здоров'я кролів і гарного приросту у господарстві. А проблеми, як правило, виникають через необережність під час збору зелені. Змішування різних рослин із поля, збір біля доріг або використання невідомих бур'янів можуть призвести до того, що небезпечна рослина випадково потрапить у годівницю. Тому краще витратити кілька хвилин на перевірку зелені, ніж потім лікувати тварин.

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