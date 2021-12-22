В РНБО попередили про нову COVID-хвилю в Україні і назвали строки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що наступна хвиля захворюваності на коронавірус має прийти у лютому 2022-го року.

Про це він заявив під час брифінгу в Івано-Франківській області, передає "Укрінформ".

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Чергова хвиля коронавірусу в Україні

За його словами, наразі ситуація з вірусом в Україні знаходиться під контролем. Крім того, він зазначив, що четверта хвиля вже йде на спад і за цим слідкують.

“Коли буде наступна хвиля, - ми прогнозуємо, що це може бути з 10-15 лютого. Все це залежить від вакцинування, це треба розуміти”, - підкреслив Данілов.

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