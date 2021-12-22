live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • COVID-19
  • В РНБО попередили про нову COVID-хвилю в Україні і назвали строки

В РНБО попередили про нову COVID-хвилю в Україні і назвали строки

COVID-19
22 грудня 15:35
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 157
views-icon
Читати російською
За його словами, наразі ситуація знаходиться під контролем
В РНБО попередили про нову COVID-хвилю в Україні і назвали строки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що наступна хвиля захворюваності на коронавірус має прийти у лютому 2022-го року.

Про це він заявив під час брифінгу в Івано-Франківській області, передає "Укрінформ".

Читайте також: В Україні всі центри COVID-вакцинації закриють на два святкові дні

Чергова хвиля коронавірусу в Україні

За його словами, наразі ситуація з вірусом в Україні знаходиться під контролем. Крім того, він зазначив, що четверта хвиля вже йде на спад і за цим слідкують.

“Коли буде наступна хвиля, - ми прогнозуємо, що це може бути з 10-15 лютого. Все це залежить від вакцинування, це треба розуміти”, - підкреслив Данілов.

Інші новини про коронавірус:

  • Членкиня комісії з біобезпеки при РНБО Наталія Виноград розповіла, що штам коронавірусу “Омікрон” швидко адаптується до навколишнього середовища. Крім того, саме він може стати останньою хвилею COVID-19. Більше - у матеріалі.
Останні новини по темі:
author
Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 157
коронавірус вакцинація пандемія карантин
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Ляшко назвав дві області, які можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом

Ляшко назвав дві області, які можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом

23 грудня 21:18

COVID-19
У ВООЗ заявили, що ревакцинація 3 і 4 дозами може погіршити перебіг пандемії

У ВООЗ заявили, що ревакцинація 3 і 4 дозами може погіршити перебіг пандемії

23 грудня 20:23

COVID-19
В Україні виявили новий варіант штаму "Дельта", який, імовірно, потрапив із Росії

В Україні виявили новий варіант штаму "Дельта", який, імовірно, потрапив із Росії

23 грудня 20:00

COVID-19
В AstraZeneca розповіли про вплив вакцини на штам "Омікрон"

В AstraZeneca розповіли про вплив вакцини на штам "Омікрон"

23 грудня 14:00

COVID-19
Головна COVID-19 В РНБО попередили про нову COVID-хвилю в Україні і назвали строки
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь