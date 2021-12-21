На Одещині за добу одужало майже 3 тисячі хворих: статистика COVID-19 21 грудня

21 грудня в Україні зафіксували 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в Одеській області коронавірус виявили у 142 осіб

Про це повідомляє МОЗ України.

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Детальніше про коронавірус на Одещині

Деталі про епідситуацію в Одеській області За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180).

В Одеській області захворіло 142 особи, внаслідок COVID-19 помер 1 пацієнт. За добу 21 грудня одужало 2988 осіб.

Показники захворюваності в інших областях

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