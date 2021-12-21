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В Ізраїлі зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"

COVID-19
21 грудня 21:15
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Чоловік страждав на кілька захворювань, які були основними причинами його смерті
В Ізраїлі зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"

20 грудня в Ізраїлі помер перший пацієнт, який заразився штамом "Омікрон" COVID-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Помер пацієнт, який заразився штамом "Омікрон"

60-річний чоловік помер у лікарні "Сорока" в Беер-Шева, що на Півдні Ізраїлю. 

У лікарні пояснили, що чоловік страждав на кілька захворювань, які були основними причинами його смерті.

ПЛР-тест чоловіка викликав підозру на зараження штамом "Омікрон". Лікарі провели додаткові дослідження. Підтвердилось, що пацієнт в понеділок, незадовго до смерті, заразився новим штамом коронавірусу.

Підтвердження "Омікрону" хворий отримав за кілька годин до смерті.

"Омікрон" – останні новини:

  • У США зафіксували першу смерть внаслідок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
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Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
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коронавірус Ізраїль штам Омікрон
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