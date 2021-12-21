В Ізраїлі зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"

20 грудня в Ізраїлі помер перший пацієнт, який заразився штамом "Омікрон" COVID-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Помер пацієнт, який заразився штамом "Омікрон"

60-річний чоловік помер у лікарні "Сорока" в Беер-Шева, що на Півдні Ізраїлю.

У лікарні пояснили, що чоловік страждав на кілька захворювань, які були основними причинами його смерті.

ПЛР-тест чоловіка викликав підозру на зараження штамом "Омікрон". Лікарі провели додаткові дослідження. Підтвердилось, що пацієнт в понеділок, незадовго до смерті, заразився новим штамом коронавірусу.

Підтвердження "Омікрону" хворий отримав за кілька годин до смерті.

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