В Ізраїлі зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"

20 грудня в Ізраїлі помер перший пацієнт, який заразився штамом "Омікрон" COVID-19.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
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60-річний чоловік помер у лікарні "Сорока" в Беер-Шева, що на Півдні Ізраїлю.
У лікарні пояснили, що чоловік страждав на кілька захворювань, які були основними причинами його смерті.
ПЛР-тест чоловіка викликав підозру на зараження штамом "Омікрон". Лікарі провели додаткові дослідження. Підтвердилось, що пацієнт в понеділок, незадовго до смерті, заразився новим штамом коронавірусу.
Підтвердження "Омікрону" хворий отримав за кілька годин до смерті.