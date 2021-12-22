Україна вводить третю дозу щеплення проти COVID-19: які професії підлягають ревакцинації

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу щеплення проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців з дати отримання другої дози.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я 22 грудня.

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Які професії підлягають ревакцинації

У МОЗ наголошують, що працівники медичної сфери зможуть отримати ревакцинальну дозу через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", – йдеться у повідомленні.

Таке рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2849. Під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

У МОЗ додають, що отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін.

"Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката", – повідомляє міністерство.

Зазначається, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

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