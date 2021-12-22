На Львівщині від коронавірусу померло 17 людей: актуальна статистика на 22 грудня

На Львівщині перевірили 1 580 людей на коронавірус, позитивні результати виявили у 166 осіб. Загалом у стаціонарах, станом на 22 грудня, перебуває 1 262 пацієнти.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

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Статистика хворих на Львівщині

У районах області виявили таку кількість людей з COVID-19:

Дрогобицький - 0

Золочівський - 16

Львівський - 98 (м. Львів – 64)

Самбірський - 4

Стрийський - 39

Яворівський - 7

Червоноградський - 2

Загалом до лікарень госпіталізували 105 людей. Тепер у стаціонарах перебуває 1 262 особи, з них 136 - у реанімації. Також 43 людини підключені до системи ШВЛ. Зазначимо, що лише 207 хворих вакциновані. Не обійшлося і без летальних випадків - померло 17 людей.

У які лікарні потрапляють пацієнти з коронавірусом

у Львівській обласній інфекційній лікарні - 101

у Центрі легеневого здоров'я - 146

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих - 85

у ЛОКЛ - 38

у Лікарні на залізничному транспорті - 26

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" - 18

у ЛШМД - 113

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі - 0

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова - 48

у 1-й МКЛ м. Львова - 45

у 5-й МКЛ м. Львова - 51

у Стрийській міській лікарні - 76

у Стебницькій міській лікарні - 44

у Рудківській лікарні - 51

у Новояворівській РЛ 1 імені Юрія Липи - 81

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ - 60

у Сокальській ЦРЛ - 47

у Жидачівській ЦРЛ - 40

у Пустомитівській - 31

у Перемишлянській ЦРЛ - 48

у Жовківській ЦРЛ - 39

у Самбірській ЦРЛ - 20

у Буській ЦРЛ - 26

у Золочівській ЦРЛ - 28

За весь період пандемії у Львівській області підтвердили коронавірус у 217 610 людей. Одужало - 203 211, а, на жаль, померло 5 885.

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