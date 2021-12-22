На Львівщині від коронавірусу померло 17 людей: актуальна статистика на 22 грудня

На Львівщині перевірили 1 580 людей на коронавірус, позитивні результати виявили у 166 осіб. Загалом у стаціонарах, станом на 22 грудня, перебуває 1 262 пацієнти.
Про це повідомили у Львівській ОДА.
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Статистика хворих на Львівщині
У районах області виявили таку кількість людей з COVID-19:
- Дрогобицький - 0
- Золочівський - 16
- Львівський - 98 (м. Львів – 64)
- Самбірський - 4
- Стрийський - 39
- Яворівський - 7
- Червоноградський - 2
Загалом до лікарень госпіталізували 105 людей. Тепер у стаціонарах перебуває 1 262 особи, з них 136 - у реанімації. Також 43 людини підключені до системи ШВЛ. Зазначимо, що лише 207 хворих вакциновані. Не обійшлося і без летальних випадків - померло 17 людей.
У які лікарні потрапляють пацієнти з коронавірусом
- у Львівській обласній інфекційній лікарні - 101
- у Центрі легеневого здоров'я - 146
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих - 85
- у ЛОКЛ - 38
- у Лікарні на залізничному транспорті - 26
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" - 18
- у ЛШМД - 113
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі - 0
- у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова - 48
- у 1-й МКЛ м. Львова - 45
- у 5-й МКЛ м. Львова - 51
- у Стрийській міській лікарні - 76
- у Стебницькій міській лікарні - 44
- у Рудківській лікарні - 51
- у Новояворівській РЛ 1 імені Юрія Липи - 81
- у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ - 60
- у Сокальській ЦРЛ - 47
- у Жидачівській ЦРЛ - 40
- у Пустомитівській - 31
- у Перемишлянській ЦРЛ - 48
- у Жовківській ЦРЛ - 39
- у Самбірській ЦРЛ - 20
- у Буській ЦРЛ - 26
- у Золочівській ЦРЛ - 28
За весь період пандемії у Львівській області підтвердили коронавірус у 217 610 людей. Одужало - 203 211, а, на жаль, померло 5 885.
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