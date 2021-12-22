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На Львівщині від коронавірусу померло 17 людей: актуальна статистика на 22 грудня

COVID-19
22 грудня 09:40
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У реанімації перебуває 136 пацієнтів
На Львівщині від коронавірусу померло 17 людей: актуальна статистика на 22 грудня

На Львівщині перевірили 1 580 людей на коронавірус, позитивні результати виявили у 166 осіб. Загалом у стаціонарах, станом на 22 грудня, перебуває 1 262 пацієнти.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

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Статистика хворих на Львівщині

У районах області виявили таку кількість людей з COVID-19:

  • Дрогобицький - 0
  • Золочівський - 16
  • Львівський - 98 (м. Львів – 64)
  • Самбірський - 4
  • Стрийський - 39
  • Яворівський - 7
  • Червоноградський - 2

Загалом до лікарень госпіталізували 105 людей. Тепер у стаціонарах перебуває 1 262 особи, з них 136 - у реанімації. Також 43 людини підключені до системи ШВЛ. Зазначимо, що лише 207 хворих вакциновані. Не обійшлося і без летальних випадків - померло 17 людей.

У які лікарні потрапляють пацієнти з коронавірусом

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні - 101
  • у Центрі легеневого здоров'я - 146
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих - 85
  • у ЛОКЛ - 38
  • у Лікарні на залізничному транспорті - 26
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" - 18
  • у ЛШМД - 113
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі - 0
  • у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова - 48
  • у 1-й МКЛ м. Львова - 45
  • у 5-й МКЛ м. Львова - 51
  • у Стрийській міській лікарні - 76
  • у Стебницькій міській лікарні - 44
  • у Рудківській лікарні - 51
  • у Новояворівській РЛ 1 імені Юрія Липи - 81
  • у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ - 60
  • у Сокальській ЦРЛ - 47
  • у Жидачівській ЦРЛ - 40
  • у Пустомитівській - 31
  • у Перемишлянській ЦРЛ - 48
  • у Жовківській ЦРЛ - 39
  • у Самбірській ЦРЛ - 20
  • у Буській ЦРЛ - 26
  • у Золочівській ЦРЛ - 28

За весь період пандемії у Львівській області підтвердили коронавірус у 217 610 людей. Одужало - 203 211, а, на жаль, померло 5 885.

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Авторка публікації
Софія Дорощук
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