Україна вчить НАТО — уроки війни для Заходу. Владислав Клочков генерал-майор PhD

У 2022 році Захід учив Україну воювати своєю зброєю. У 2026-му в структурі НАТО вже працює спільний центр, який перетворює український бойовий досвід на уроки для самого Альянсу. За чотири роки співпраця пройшла шлях від екстрених пакетів допомоги до двостороннього обміну знаннями, технологіями й практиками ведення війни. Тепер головне питання звучить інакше: чи здатні США та НАТО засвоювати український досвід із тією самою швидкістю, з якою фронт щодня створює нові рішення?

Чому допомога 2022 року так і не стала системою

У перший рік повномасштабної війни Захід вирішував передусім завдання виживання української армії. Довгострокову модель її розвитку тоді фактично відклали на потім. Україна отримала Javelin, NLAW, артилерію, HIMARS, засоби ППО, розвідувальні дані, зв'язок і медичне забезпечення, а українські екіпажі освоювали ці системи за лічені тижні: HIMARS почав бити по російських логістичних і командних об'єктах уже за кілька місяців після постачання.

Проблема ховалася в структурі допомоги. Західна система діяла реактивно, механізми постачання створювалися на ходу — фахівці описують той період фразою "будівництво літака під час його польоту".

Що показала криза 2024 року

У 2023 році партнери спробували перейти від екстреної допомоги до формування наступальної спроможності. Україна отримала Patriot, Bradley, Leopard, Challenger, інженерне обладнання та розвідувальні системи. Проте прорив укріпленої оборони вимагає одночасної роботи танків, БМП, артилерії, ППО, РЕБ, авіації й підготовлених штабів. Коли ці елементи приходять у різний час, навіть сучасна техніка не складається в єдину бойову систему. Саме тут проявилися два прорахунки партнерів: оборонне виробництво почали масштабувати запізно, а частину озброєнь передали тоді, коли часу на повноцінну підготовку вже бракувало.

Слабкість усієї моделі оголив 2024 рік. Пакет допомоги на 61 мільярд доларів місяцями блокувався в Конгресі, і поки тривали політичні дискусії, українські підрозділи зіткнулися з дефіцитом снарядів і засобів ППО, а Росія отримала оперативну перевагу на фронті. Водночас той самий рік приніс перший системний зсув: у червні Україна та США підписали десятирічну безпекову угоду, а співпраця дедалі помітніше виходила за межі передачі готових систем. Northrop Grumman домовився про виробництво боєприпасів в Україні, тоді як технічна підтримка американської техніки вже вимагала окремої інфраструктури ремонту, логістики й супроводу.

Коли Україна стала джерелом уроків для НАТО

У 2025–2026 роках ця зміна ролей отримала інституційну форму. У Бидгощі запрацював NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre — JATEC, створений для системного аналізу українського бойового досвіду та його перенесення у підготовку, операції, політики й розвиток спроможностей. Сам факт появи такого центру важливіший за чергову декларацію про партнерство: досвід фронту вперше отримав постійний канал входу в механізми трансформації НАТО. До 2026 року JATEC уже працював над темами протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури та стійкості.

Обмін став двостороннім. США й НАТО передають Україні доктрину, системи управління військами, стандарти підготовки особового складу та досвід експлуатації складних комплексів. Україна у відповідь приносить те, чого неможливо відтворити на полігоні: практику війни високої інтенсивності, масове застосування дронів і протидію їм, роботу під постійними ракетно-дроновими ударами, швидке технологічне прототипування. Українські військові вже долучаються до формування сценаріїв підготовки союзників, зокрема у спільних програмах у Польщі, де реальний фронтовий досвід змінює зміст навчань.

Що Україна готова передати Заходу

На основі бойового досвіду я б виділив п'ять напрямів, де українська практика дає Заходу особливо цінний матеріал для переосмислення підходів:

Екосистема бойового застосування дронів — розвідувальних, ударних, морських, FPV — та цикл швидке створення, випробування в бою, зворотний зв'язок, модернізація, масштабування.

Багаторівнева архітектура протидії безпілотникам, що поєднує виявлення, радіоелектронну протидію, кінетичне ураження й дрони-перехоплювачі.

Досвід радіоелектронної війни, де перевага в ефірі змінює результат тактичної операції не менше, ніж вогонь.

Модель швидкого впровадження оборонних інновацій, у якій підрозділи, технологічні компанії й держава взаємодіють без класичного циклу закупівель.

Диверсифікована й децентралізована оборонно-промислова база, здатна перейти від прототипу до серійного виробництва за лічені місяці.

Що заважає оборонній співпраці України і США

Попри прогрес, у цій моделі залишаються слабкі місця, які вже не можна списувати на перехідний період.

Найбільший ризик — залежність критичних ресурсів від політичного циклу партнера. Україна не може планувати війну, якщо постачання снарядів чи ППО залежить від голосування в Конгресі, яке здатне затягнутися на місяці.

Другий бар'єр — фрагментація Альянсу: понад двадцять вісім різних систем ухвалення рішень, закупівель і політичних позицій. У результаті одна країна навчає українських військових за однією методикою, інша — за іншою, третя використовує власну систему логістики, а четверта передає іншу модифікацію того самого озброєння.

Третя проблема — відставання оборонного виробництва від темпу війни. Протягом 2022–2023 років західні країни здебільшого витрачали складські запаси, тоді як Росія значно швидше нарощувала власне виробництво.

Четвертий бар'єр — брак довгострокової рамки. Питання про потреби України сьогодні все ще переважає над розмовою про те, якою має бути українська армія у 2030 році.

Як закріпити оборонну співпрацю України і США інституційно

Наступний виклик починається там, де окремі успішні практики мають стати постійною системою. Я бачу щонайменше шість елементів, які можуть перевести партнерство з режиму разових домовленостей у стійку інституційну модель.

Перший елемент — постійний майданчик стратегічного діалогу із закритими зустрічами військових експертів, представників оборонної промисловості та аналітичних центрів обох країн. Другий — механізм системного обміну уроками війни, де бойовий досвід проходить шлях від аналізу до доктринальних рекомендацій, навчальних програм і технологічних вимог. Третій — розширення практичної роботи JATEC за окремими напрямами: безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, протиповітряна оборона, кіберзахист, військова медицина та оборонні закупівлі.

Четвертий елемент — перехід від закупівлі готових західних систем до спільної розробки й виробництва, з переданням технологій і локалізацією в Україні. П'ятий — використання вже наявної інституційної бази: комплексний пакет допомоги НАТО (CAP) до червня 2026 року отримав понад 1,4 мільярда євро внесків, а Strategical Defence Procurement Review, проведений спільно з Україною, заклав основу реформи оборонних закупівель. Шостий — довгостроковий інтелектуальний канал у форматі спільної освітньої програми на базі американських університетів, менш залежний від бюджетних рішень Конгресу, ніж будь-яка інша форма співпраці.

Більшість цих елементів уже мають окремі прототипи або інституційну основу. Наступне завдання — поєднати стратегічний діалог, уроки війни, оборонні інновації, освіту та спільні проєкти в постійний механізм взаємодії.

Оборонна співпраця України і США як основа майбутньої безпеки

Чотири роки війни показали межі моделі, побудованої навколо екстреної допомоги. Наступний етап потребує постійного механізму обміну, де бойові уроки стають аналітикою, з неї виростають доктринальні рішення, а далі з'являються спільні технології, виробництво й нові спроможності. JATEC уже показує, як така логіка працює з досвідом війни. Тепер її варто поширити на озброєння, підготовку кадрів та оборонні закупівлі.

Для України ставка значно ширша за постачання зброї. Від здатності перетворити власний бойовий досвід на інституційну спроможність залежить її місце в майбутній архітектурі європейської безпеки.