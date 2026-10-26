Сервіс в оборонці — Дмитро Кавицький. Head of Sales у компаніях оборонних технологій

Виробник виграв три тендери поспіль і радіє. Але його дохід повністю залежить від того, чи виграє він четвертий. Кожен контракт доводиться добувати з нуля, а попередні клієнти після поставки лишаються без контакту. Це не стабільний бізнес. Це серія разових удач, кожна з яких може виявитися останньою.

Попередні чотири матеріали цієї серії описували складові підтримки: присутність, швидкість повернення в стрій, навчання, відповідальність. Разом вони складаються в окремий продукт, який продається, оцінюється і приносить гроші.

Чому життя від тендеру до тендеру робить компанію вразливою

Разовий контракт дає гроші, але не дає передбачуваності. Компанія не може планувати найм, закупівлі комплектуючих чи розвиток, бо не знає, що буде через пів року. Кожна невдача на тендері стає ударом по всьому бізнесу, а не просто пропущеною можливістю.

Виробник із довгими відносинами з клієнтами живе інакше. Частина його доходу надходить незалежно від результату чергового тендеру, і це дає запас міцності, якого немає в компаній без сервісу. Саме такий запас дозволяє пережити паузу в держзамовленні, не втративши інженерів.

Що означає сервіс як продукт

Йдеться не про ремонт на вимогу. Йдеться про сервіс, який продається окремо: пакети підтримки з гарантованими термінами, підписка на оновлення, навчання нових операторів, модернізація раніше поставлених виробів, виїзні інженери для великих підрозділів.

Кожна з цих послуг має власну ціну, власного замовника і власну логіку. Разом вони формують те, що я називаю довгим плечем: частину бізнесу, яка працює на компанію, поки основний відділ продажів готує наступну угоду. Довге плече не залежить від того, чи вдалося виграти тендер цього кварталу.

Чому сервіс має іншу економіку

Продаж виробу вимагає щоразу нових зусиль із пошуку клієнта, презентацій, тестів і тендерних процедур. Сервіс продається тому, хто вже купив, а вартість залучення такого клієнта значно нижча. Крім того, він не залежить від тендерних циклів так жорстко, як первинні поставки.

Є й менш очевидна вигода: сервіс дає потік даних про те, як техніка працює в реальності. Які вузли ламаються частіше, які сценарії застосування найпоширеніші, що просять змінити. Це знання повертається в розробку і робить наступні версії кращими, тобто сервіс підживлює сам продукт.

Чому європейські замовники хочуть довгих контрактів

Для європейських армій купівля техніки означає вибір партнера на десятиліття. Вони планують бюджети на роки вперед і шукають постачальників, здатних підтримувати техніку весь цей час, а не лише поставити її.

Виробник, який пропонує лише виріб, програє тому, хто пропонує виріб разом із довгою підтримкою. Для замовника другий варіант дає передбачуваність, яку він цінує більше, ніж невелику економію на старті. Той, хто це зрозуміє першим, отримає контракти, які не можна відібрати ні дизайном, ні ціною.

Чому цю перевагу не скопіювати швидко

Виріб можна повторити, дизайн можна купити, ціну можна збити. Але мережу сервісних інженерів, накопичену базу відмов, сформований запас запчастин і довіру клієнтів за кілька місяців не відтворити. Це капітал, який росте тільки з часом і тільки від щоденної роботи.

Тому сервіс стає останнім бастіоном конкурентної переваги. Коли характеристики вирівнюються, а ціни наближаються, перемагає той, за ким стоїть найглибша підтримка.

Як почати і до чого це веде

Починати не обов’язково з усієї лінійки. Достатньо взяти один продукт і описати для нього сервісний пакет: що входить, скільки коштує, які терміни. Перші клієнти покажуть, чого бракує, а далі модель можна розширювати.

Ця серія пройшла шлях від першої проблеми до системного висновку. Контракт починається після підпису. Простій дорожчий за ціну. Оператора треба вчити. Відповідальність має бути прописана. Усе це разом і становить сервіс як продукт, а сервіс як продукт стає основою компанії, яка збирається жити довше за один тендер.

Виграє не той, хто продав найбільше, а той, хто залишився поруч найдовше. Не угода, а відносини.