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Українські дрон-технології на межі європейського ринку: чому перемагає не найкращий продукт
Оборонпром

Українські дрон-технології на межі європейського ринку: чому перемагає не найкращий продукт

Кароліна Аттсподіна — чому в тендерах на C-UAS у Європі перемагає не найкращий дрон, а компанія, яка вміє пройти сертифікацію ЄС.

Кароліна Аттсподіна
Кароліна Аттсподіна

експертка з виходу оборонних і dual-use технологій на міжнародні ринки

Дата публікації:
4 вересня 2026 20:41
Протидія дронам у ЄС — тендери і шанс України. Експертка з оборонних технологій Кароліна Аттсподіна
Протидія дронам у Європі. Колаж Новини.LIVE, створено за допомогою ШІ

У грудні 2025 року над Дубліном, у коридорі, яким мав летіти літак президента Зеленського, з'явилися дрони невідомого походження. Ознак атаки не було: ані вибухів, ані перехоплень. Просто дрони в небі та питання, на які довго не було відповіді.

Я стежу за такими епізодами не як за новинами про безпеку. Я стежу за ними як за ринковими сигналами. І цей сигнал був недвозначний: державні закупівельники по всій Європі щойно отримали привід відкрити бюджетну лінію, яку роками важко було обґрунтувати перед парламентом.

Коли гіпотеза стала кейсом

На початку серпня 2026 року сигнал перетворився на факт. В аеропорту Лейпциг-Галле дрон із майже 800 грамами вибухівки врізався в крило українського вантажного Ан-124 "Руслан", що стояв поруч із другим таким самим бортом — якби детонатор спрацював, вогняна куля зачепила б обидва літаки. Він не спрацював — це був збіг обставин. Не результат чиєїсь роботи. За кілька днів поблизу знайшли ще один безпілотник зі слідами гексогену, а через два дні над об'єктом із ЗРК Patriot в іншій частині Німеччини пролетіли два великі дрони китайського виробництва, яких перехопити вже не вдалося. Німецька розвідка, за даними Der Spiegel, пов'язує лейпцизький епізод з Росією. Одинадцятого серпня довелося на дві години закривати аеропорт Ганновера через ще один невідомий дрон, а за даними німецької служби управління повітряним рухом, лише цього року в Лейпцигу зафіксували шість подібних порушень, у Дрездені — п'ять. Різниця між груднем і серпнем — це різниця між гіпотезою і кейсом, на який тепер можна посилатися в тендерній документації. Саме так рухається цей ринок: не через довгострокове планування, а через інциденти, після яких закупівля з "розглядається" стає "профінансована".

Скільки грошей насправді на кону

Я працюю з компаніями, які виходять на європейський оборонний і дуал-юз ринок, і бачу цю зміну зсередини в цифрах. Ще два роки тому C-UAS вважали нішею для військових виставок і пілотних проєктів на два-три об'єкти. За перші вісім місяців 2026 року світові витрати на протидію дронам перевищили 53 мільярди доларів у публічно оголошених контрактах, і це без урахування останнього кварталу. Країни НАТО окремо анонсували 40 мільярдів доларів інвестицій у контрдронові технології на найближчі п'ять років — із власним маркетплейсом постачальників, щоб скоротити цикл закупівлі з років до місяців. Масштаб окремих контрактів це підтверджує: Польща підписала угоду на 4,2 мільярда доларів із консорціумом Kongsberg і PGZ на "стіну дронів" уздовж східного кордону, а Бельгія й Нідерланди на саміті НАТО в Анкарі оголосили спільну закупівлю ешелонованої протиповітряної оборони на 3,1 мільярда євро. Це вже не пілотні бюджети — це капітальні витрати, порівнянні з великими інфраструктурними проєктами.

Куди ці гроші йдуть не так

Проблема в тому, що більшість цих грошей поки що йде не туди. Європейська авіаційна інфраструктура і міська безпека будувалися під випадкові загрози. Не під постійні автономні. Тому перша хвиля закупівель — це часто латання конкретної діри під конкретний інцидент: радар для одного аеропорту, комплекс РЕБ для одного об'єкта. Це зрозуміла реакція, але не система. На рівні ЄС уже є офіційна відповідь на цю проблему — програма EDDI, колишня "Drone Wall", із ціллю довести частку спільних закупівель до 35% і побудувати єдину архітектуру до 2030 року. Але поки континентальна програма розкручується роками, конкретні тендери в конкретних країнах пишуться вже зараз, і саме тут відкривається вікно для компаній, які пропонують не окремий пристрій, а архітектуру: шар виявлення, шар ухвалення рішення, шар реагування, які можна тиражувати на десятки об'єктів одразу.

Бар'єр, який не має нічого спільного з якістю продукту

Тут українські дуал-юз компанії мають перевагу, яку рідко правильно продають на європейських переговорах. У них є те, чого немає майже ні в кого на континенті: бойовий досвід застосування проти реальних дронів, не полігонних. Європейський закупівельник це цінує, але купує обережно — через невизначений юридичний статус постачальника, відсутність сертифікації під місцеві стандарти, брак досвіду роботи з тендерною бюрократією ЄС. Це не технологічний бар'єр. Це бар'єр виходу на ринок, і саме він найчастіше визначає, хто отримає контракт: у травні 2026 року контракт з Міністерством оборони Нідерландів отримав американський Anduril. Не один із європейських індустріальних гігантів, які технологічно нічим не гірші. Голландці обрали не найкращий продукт на папері — вони обрали постачальника, який умів пройти їхню процедуру швидше.

Технологія однакова для всіх — перемагає процес

Технологічно шлях від сигналу до рішення виглядає приблизно однаково для всіх постачальників. Спочатку виявлення: радар, налаштований під повільні низьколітаючі цілі, радіочастотні сканери, що ловлять зв'язок дрона з оператором, оптико-електронні камери для візуального підтвердження. Далі класифікація — птах, аматорський апарат чи щось цілеспрямованіше. І лише після цього починається справжня комерційна різниця між постачальниками: у м'яких методах (глушіння каналу керування, підміна GNSS-сигналу) чи в жорстких (дрони-перехоплювачі, сітчасті системи, спрямована енергія), коли автономний апарат без зв'язку з оператором на глушилки просто не реагує. Економіка тут вирішальна не менше за фізику: FPV-дрон-загроза коштує атакуючому в межах кількасот доларів, тоді як постріл лазерної системи спрямованої енергії — близько долара. Постачальник, який зможе довести цю арифметику до закупівельника мовою бюджету — не мегаватів, вигравати буде частіше за того, хто просто демонструє потужнішу установку.

Це рухає економіка, не мода

Європа рухається до багаторівневих автономних систем не тому, що це модно, а тому, що людський ресурс закінчується. Патрулювати кожен кілометр узбережжя, кожен трубопровід, кожен кабель людьми фізично неможливо — і саме на цьому будується довгостроковий бізнес-кейс автономних платформ, не на одноразовому контракті після чергового інциденту. Заперечення проти "мілітаризації міст" я чую регулярно — від інвесторів так само часто, як від цивільних, але для мене це питання не ідеології, а термінів окупності. Компанія, яка сьогодні будує архітектуру замість окремого пристрою і вміє пройти європейську сертифікацію та тендерну процедуру, за три роки матиме контракти в десятках юрисдикцій. Компанія, яка чекає на ідеальні умови входу, отримає ринок, де все вже поділено між тими, хто рухався під час невизначеності. Не після неї.

Постачати чи будувати

Наступна хвиля закупівель у цьому секторі вирішиться не на полігоні. Вона вирішиться в переговорних кімнатах. У липні 2026 року ЄС і Україна вже домовилися про спільне виробництво дронів і систем протидії до кінця року, а українські виробники паралельно отримали доступ до власного швидкісного закупівельного каналу Brave1 і спільної з НАТО програми UNITE — двері формально відчинені з обох боків. Питання лише в тому, хто з українських компаній встигне пройти в них раніше за конкурентів, поки континентальна EDDI ще тільки збирає свою архітектуру до 2030 року, а хто так і залишиться постачальником компонентів для чужих архітектур.

НАТО оборонна сфера експорт дрони оборонпром оборонні технології

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