Російська промисловість забезпечує армію пальним і матеріалами, а її іноземні інвестори залежать від роботи підприємств у країні, що веде війну. Удар по Нижньокамську показує, як далеко від фронту сягають пов’язані з цим ризики.

Росія звикла сприймати свою територіальну глибину як перевагу. Заводи за тисячу кілометрів від українського кордону мали працювати поза досяжністю війни, яку кремль веде проти України. Удар по Нижньокамську показав, наскільки умовною стала ця безпека.

У ніч на 15 листопада Сили оборони завдали ударів по промислових об’єктах міста. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, цілями стали «Нижньокамськнафтохім» та установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7 на заводі «ТАІФ-НК». На обох об’єктах повідомляли про пожежі. Аналітики ISW і Critical Threats також зафіксували геолоковані відео пожеж на нафтохімічному комплексі.

Масштаб пошкоджень і тривалість можливих простоїв ще належить встановити. Але розглядати цю атаку лише як новину про пожежі означає пропустити ширшу тенденцію: Україна дедалі послідовніше тисне на промислову систему, яка забезпечує російську армію пальним і матеріалами.

Не окремий удар, а тиск на систему

За оцінкою ISW і Critical Threats, атаки на підприємства Нижньокамська поєднують два напрями: послаблення можливостей росії отримувати доходи від нафти та ускладнення постачання пального й нафтохімічної продукції для її сил. Це оцінка значення кампанії, а не доказ того, що кожен удар уже дав однаковий результат.

Дослідники Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джеймс Гендерсон і Андреас Економоу описують зміну логіки атак: повторні удари дедалі більше спрямовані на те, щоб підприємства не могли надовго повернутися до нормальної роботи. За їхньою оцінкою, російська нафтопереробка скоротилася приблизно з 4,6 млн барелів на добу в березні до 3,7 млн у червні 2026 року. Це показник ширшої кампанії на той час, а не наслідок листопадового удару по Татарстану.

Важливо розуміти й межі такого тиску. Ті самі дослідники зазначають: частину нафти, яку росія не може переробити всередині країни, вона перенаправляє на експорт як сировину. Отже, удар по НПЗ не означає автоматичного перекриття всіх нафтових доходів кремля. Його результат слід шукати в конкретних простоях, перебоях із продуктами переробки, витратах на ремонт і здатності системи пристосуватися.

Не лише пальне

Уявлення про російський військовий тил часто зводиться до складів боєприпасів, нафтобаз та оборонних заводів. Насправді його виробничі зв’язки значно ширші. Армії потрібні не тільки ракети й танки. Їй потрібні пальне, шини, ущільнювачі, шланги, пластмаси та інші матеріали, без яких техніка не може працювати.

«Нижньокамськнафтохім» — один із великих виробників синтетичних каучуків і пластмас. Генштаб ЗСУ вказує на використання таких матеріалів у виробництві шин для військових автомобілів і літаків, гумотехнічних деталей та інших компонентів. Окремі види синтетичних каучуків застосовуються і як зв’язувальні компоненти твердого ракетного палива.

Це не означає, що кожна тонна продукції підприємства потрапляє до військового виробництва. Не означає й того, що конкретна пожежа негайно зупиняє випуск російських ракет. Але це пояснює, чому нафтохімія є важливою частиною промислової бази, на яку спирається російська воєнна машина.

Удар по такому виробництву потенційно створює проблеми одразу для кількох ланцюгів постачання. Наскільки тривалими й глибокими вони будуть, залежить від пошкодженого обладнання, запасів, резервних потужностей та можливості замінити постачальника. Саме ці показники, а не масштаб полум’я на відео, визначатимуть реальний результат.

Ефект може виходити за межі одного заводу. Аналітикиня ACLED Тетяна Гавюк, оцінюючи удари по російських НПЗ у вересні, звертала увагу: одночасні перебої на кількох підприємствах здатні вплинути на транспорт та інші сфери, залежні від пального. Вона також вказувала на політичний вимір: війну стає складніше ігнорувати навіть далеко від фронту. Це оцінка ширшої кампанії, а не встановлений наслідок конкретного удару по Нижньокамську.

Де тут китайський інтерес

«Нижньокамськнафтохім» входить до групи «Сибур». У раніше оприлюдненій структурі акціонерів групи китайська Sinopec та Фонд Шовкового шляху мали по 8,5% акцій. Ці дані не слід видавати за перевірений на сьогодні реєстр власників. Проте вони показують, що китайський інвестиційний інтерес до російської нафтохімії — не припущення.

Тут важливо правильно визначити масштаб висновку. Міноритарна участь у холдингу — це не контроль Пекіна над усім бізнесом. А пожежа на підприємстві групи — ще не доказ багатомільярдних збитків китайських акціонерів. Для такої оцінки потрібні дані про пошкодження, простій, страхове покриття та фінансові наслідки.

Однак сам механізм ризику очевидний. Інвестор, який вкладається в російську промисловість, отримує не лише можливість заробітку. Він приймає ризики війни, яку веде росія: від перебоїв у роботі підприємств до витрат на відновлення та невизначеності щодо майбутніх доходів.

Для України це важливий політико-економічний вимір ударів. Російський тил не можна одночасно використовувати для забезпечення агресії та представляти зовнішнім партнерам як простір гарантованої стабільності.

Саміт не скасовує реальності війни

Зустріч лідерів АТЕС запланована в Шеньчжені на 18–19 листопада. Серед заявлених тем — економічне співробітництво та стійкість ланцюгів постачання. Пожежі на російських промислових об’єктах за кілька днів до цієї зустрічі створюють промовистий контекст.

Водночас збіг у часі сам по собі не доводить, що операцію планували як послання китайському керівництву. Не варто підміняти військовий результат припущенням про прихований дипломатичний задум. Основне призначення цих ударів — послаблювати спроможність росії вести війну.

Але навіть без такого задуму вони можуть мати політичний ефект. Партнерам москви доводиться враховувати, що війна загрожує підприємствам, у яких перетинаються російські виробничі можливості та іноземні економічні інтереси. Географічна віддаленість від фронту вже не є достатньою гарантією безпеки.

Це не привід оголошувати кризу китайського автопрому чи зрив конкретних контрактів. Для цього немає достатніх відкритих даних. Це підстава для іншого, стриманішого висновку: співпраця з російською промисловістю має ціну, яку не можна винести за дужки війни.

Рахувати результат, а не гасла

Один удар не зупинить російську промисловість і не змінить автоматично позицію Пекіна. Але кожен тривалий простій, повторний ремонт і порушений ланцюг постачання можуть додавати витрат системі, яка працює на війну. Стратегічний результат залежить від того, чи вдається створювати такий тиск послідовно і чи встигає росія відновлювати потужності та знаходити заміну.

Для партнерів москви висновок також практичний: інвестиції в російську промисловість не існують окремо від російської агресії. Вони дають можливість заробляти, але несуть і ризики війни. І чим довше вона триває, тим важче вважати ці ризики абстрактними.